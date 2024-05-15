Покушение на Фицо: СМИ сообщили первые детали о подозреваемом, что известно

По данным словацких медиа, покушение на премьера мог совершить пожилой мужчина. Родом 71-летний подозреваемый из города Левице.

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В Словакии произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Сделать это мог 71-летний мужчина из города Левице. Об этом сообщает местное медиа TV Joj.

После стрельбы, которая произошла в городе Гандлова посреди дня, сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. Журналисты утверждают, что это мог сделать пожилой мужчина из словацкого городка Левице, который пришел на встречу под видом сторонника. Предварительно, ему 71 год. Официально в местной полиции никак не комментировали этот факт.

На странице в политика в социальной сети Facebook также появился пост с подтверждением о том, что на него было совершено покушение. Он получил множественные ранения и сейчас находится в опасном для жизни состоянии.

"В данный момент его перевозят на вертолете в Банска-Быстрицу, поскольку доставка в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость срочного вмешательства", — говорится в сообщении.

Отдельно в публикации добавили, что все решится в ближайшие несколько часов.

В то же время, местные СМИ пишут, что жизни премьера ничего не угрожает, хоть он и находится в тяжелом состоянии. Стрелок мог совершить 4–5 выстрелов.

Напомним, 15 мая на словацкого премьера было совершено покушение. Изначально сообщалось, что политик получил несколько ранений и его состояние оценивается как тяжелое. Стрельба началась в тот момент, когда Роберт Фицо выходил после заседания правительства.