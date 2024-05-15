Жахливий напад: Зеленський відреагував на замах на прем'єра Словаччини (фото)

За словами українського президента, необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство перестало бути нормою в усіх країнах світу. Роберту Фіцо він побажав якнайшвидшого одужання.

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У Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Український президент Володимир Зеленський назвав цей інцидент жахливим. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X (колиш. Twitter) 15 травня.

За його словами, напад на політика із сусідньої держави є актом насильства, який українська сторона засуджує.

"Напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо є жахливим... Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері", — написав Володимир Зеленський.

Окремо глава держави додав, що щиро сподівається на швидке одужання Роберта Фіцо. Україна висловлює солідарність народу Словаччини.

Замах на Роберта Фіцо: що відомо

15 травня у словацькому місті Гандлова перебував із робочим візитом прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Там на нього і було скоєно замах. Невідомий відкрив вогонь по політику і поранив його.

На сторінці політика в соціальній мережі Facebook з'явилося повідомлення, що той перебуває у важкому стані і найближчі кілька годин будуть для нього вирішальними.

"Наразі його везуть на гелікоптері в Банська-Бістрицю, тому що до Братислави добиратися буде занадто довго через необхідність термінового втручання", — йдеться в повідомленні.

У мережі також опублікували перші кадри, які були зняті через кілька секунд після того, як невідомий відкрив вогонь. Загалом пролунало 4-5 пострілів, які могли поранити Роберта Фіцо в груди.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що ЗМІ опублікували перші деталі про підозрюваного, який міг скоїти замах на прем'єр-міністра Словаччини. Йдеться про 71-річного чоловіка з міста Левіце, який прийшов на місце інциденту під виглядом прихильника політика.