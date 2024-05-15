Замах на прем'єр-міністра Фіцо: ЗМІ опублікували кадри перших секунд після стрілянини (відео)

На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоїли замах. Невідомий зробив 4–5 пострілів в груди, його затримали.

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Охоронці прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо врятували посадовця, негайно повівши його до машини. Постріли пролунали на відкритому просторі, коли політик вийшов для спілкування з громадянами. Кадри з першими моментами після замаху опублікувало словацьке видання Pravda.

На відео, опублікованому журналістами, можна побачити групу чоловіків, які стоять спиною до камери. Один з них, схожий на Роберта Фіцо, дещо присів і його підхопили два чоловіки поруч — охоронці. Після цього група швидко дісталась до автомобіля, завантажила можливого пораненого всередину. Водночас можна помітити, що постраждалий зігнувся вперед і слабко перебирає ногами.

Видання також описало деякі деталі події. Зокрема, вказується, що дійсно стався замах на Фіцо — інформацію підтвердив речник міністерства внутрішніх справ Матей Нойман.

Прем'єр-міністр саме перебував на виїзному засіданні уряду у місті Гандлові, написали журналісти. Коли він вийшов на вулицю, то наблизився до громадян, які намагались потиснути йому руку. У який момент нападник вигукнув "Фіцо, йди сюди!", а потім пролунало кілька пострілів.

На порталі навели слова очевидців. Вони чули чотири–п'ять пострілів. Кулі летіли прямо в груди Фіцо, заявили свідки. Нападника затримали, тим часом як Фіцо доправили до лікарні.

Зазначимо, інформація про замах на словацького прем'єра з'явилась у ЗМІ приблизно о 16 год. 15 травня. Журналісти повідомили, що політик перебуває у важкому стані і його вертольотом доправили до столичної лікарні.

Роберт Фіцо — прем'єр-міністр Словаччини, який вчетверте очолив країну восени 2023 року. Починаючи з 2008 року, посадовець проводив політику на підтримку дій Росії. Крім того, словацькі розслідувачі писали, що він може бути причетним до низки кримінальних злочинів.

У січні 2024 року Фіцо виступив неподалік від українського кордону, анонсуючи зустріч з українськими урядовцями у Закарпатті. Водночас він повідомив, що "в Україні немає війни" і "життя цілком нормальне".