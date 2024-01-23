Заявив і втік: Фіцо назвав "нормальним" життя в Києві, який постраждав від удару ЗС РФ, — ЗМІ

Словацький прем'єр відмовився відповідати на питання щодо того, яку частину країни він може віддати агресору. Раніше політик радив Україні відмовитись від частини території.

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Через кілька годин після масованого ракетного удару ЗС РФ по Києву та Харкову, внаслідок якого загинуло семеро людей, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав життя в Україні "нормальним". Про деталі заяви словацького політика розповіли на порталі Refresher.

На порталі навели три питання, які журналісти поставили Роберту Фіцо під час урядової пресконференції у містечку Камениця-над-Цірохоу. Відповівши на них, політик згорнув спілкування зі ЗМІ та пішов геть, ідеться у статті.

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У першому питання у Фіцо цікавились, чому він планує зустрітись з прем'єр-міністром України в Ужгороді, а не в Києві. Зі слів словацького прем'єра, він "просто відповів на запрошення", а інших пояснень немає.

Після цього журналісти вирішили уточнити, чи не хотів би політик відвідати Київ, побачити, як там живуть люди. Фіцо у відповідь заявив, що у столиці України відбувається нормальне життя і він не бачить там війни.

"І ви дійсно думаєте, що в Києві війна? Ви несерйозно, я сподіваюся… Там абсолютно нормальне життя", — процитували журналісти слова політика.

Нарешті представник медіа поцікавився, якою частиною Словаччини Фіцо би міг поступитись країні-агресору, з огляду на його пропозиції щодо досягнення миру в Україні. Прем'єр-міністра відмовився відвідати на питання, при цьому заявив, що власником даного ЗМІ є начебто "Сорос". Журналісти повідомили, що на цьому політик припинив відповідати на питання і "покинув кафедру".

Зазначимо, Камениця-над-Цірохоу — містечко у Словаччині, розташоване за 20 км від кордону України у Закарпатській області. Область вперше потрапила під удар ракет РФ у травні 2022 року — долетіло до селища Воловець за 54 км від Ужгорода, де Фіцо незабаром зустрінеться з представником України.

Де розташоване місто Камениця-над-Цірохоу у Словаччині Фото: Google Maps

Нічний удар РФ — деталі обстрілу 23 січня

В ніч з 22 на 23 січня 2024 року ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні: використали 41 ракету, розповіли у Повітряних силах України. Внаслідок обстрілу почались пожежі у центральних районах Києва, тим часом як у Харкові снаряд зруйнував цілий під'їзд у житловому будинку. Згідно з поточною інформацією, від російських ракет загинуло сім людей, але руїни ще розбирають і кількість загиблих може змінитись.

Словаччина та Україна — особливості відносин

Зазначимо, Фіцо став прем'єр-міністром Словаччини восени 2023 року. Політик вчетверте повернувся на пост, хоч у ЗМІ розповідають про результати журналістських розслідувань, які пов'язують його з кримінальними злочинами. Після приходу до влади політик заявляв, що бажає мирних угод України та Росії, при цьому ішлось про те, щоб окуповані території лишаться в окупації.

22 січня представник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на останню заяву Фіцо про мирні перемовини: заявив, що неможливі компроміси у питаннях територіальної цілісності.

Нагадуємо, у ЗМІ показали, як виглядає спортивний комплекс "Локомотив", пошкоджений ракетою РФ 23 січня. Експерти відзначили, що росіяни використали для удару ракети Х-101, вироблені в кінці 2023 року.