У Словаччині відбулися масові протести проти дій нового прем'єра Фіцо (фото, відео)

Противник допомоги Україні намагається знищити державний орган, який 20 років боровся з корупцією та екстремізмом. Громадяни проти дій посадовця, через що й почали виходити на масові протести по всій країні.

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20 грудня тисячі словаків вийшли на мітинг у столиці Словаччини Братиславі та низці інших міст. Громадяни протестують проти рішення прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який вирішив ліквідувати один з антикорупційних органів країни. Про деталі ситуації у Братиславі ідеться у статті агентства Associated Press.

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Протести у Словаччині почались 6 грудня, пояснили в AP. Крім Братислави, люди вийшли на вулиці 11 населених пунктів: Кошице, Пряшові, Попраді, Банській Бистриці, Жиліні, Нітрі, Трнаві, Тренчіні, Спішській Нової Весі, Ліптовському Мікулаші та Поважській Бистриці.

Мітинг у Словаччині проти злочинців у владі Громадський протест у Словаччині

Громадяни тримають в руках плакати з надписами про незгоду з діями прем'єра. При цьому скандували "Досить з нас Фіцо", — розповіли журналісти.

Плакати на мітингу в Словаччині Громадяни протестують проти мафії у владі Словаччини

На світлинах з місця подій видно тисячі людей, які заполонили вулиці словацьких міст. Можна побачити, що це чоловіки і жінки різного віку — від молоді до людей старшого віку.

Громадяни Словаччини на мітингу у грудні 2023 року

Про масовість одного з мітингів свідчить світлина, зроблена у вечірню пору з висоти десяти метрів: уся площа невказаного міста горить символічними вогниками від смартфонів.

Мітинг у Словаччині проти політики Фіцо

Агентство пояснило, що причина заворушень — указ прем'єра Роберта Фіцо про ліквідацію спеціальної прокуратури. Прокуратура займалась справами про важкі злочини, серед них — хабарництво, корупція, екстремізм, організована злочинність. Її повноваження передали обласним прокуратурам, які "вже 20 років не займались подібними справами", написали журналісти.

Указ Фіцо має затвердити парламент та президент, відзначили в AP. Нагадали, що у парламенті політична сила урядовця, партія "Курс — соціальна демократія", має більшість. Також пояснили, що до складу цієї сили входить низка політиків, які фігурували у розслідуваннях спеціальної прокуратури. Після того, як Фіцо вчетверте обрали очільником уряду, людей, які там працювали, почали звільняти та переслідувати.

Словаччина — деталі обрання Фіцо

Зазначимо, Робер Фіцо — словацький політик, який чотири рази ставав прем'єр-міністром країни. Востаннє він зайняв цю посаду 30 листопада 2023 року. Експерти проаналізували антизахідну риторику Фіцо і висловили побоювання, що Словаччина може стати другою Угорщиною для Європейського Союзу. Також припускають, що він може зменшити або скасувати військову допомогу Україні у протистоянні з Росією.

Нагадуємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував рішення ЄС щодо виділення Україні 50 млрд євро. Тим часом новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що його країна і далі буде допомагати українському народу і рухатись на шляху демократії.