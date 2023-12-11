"Мені довелося повернутися": Дональд Туск знову прем'єр-міністр Польщі (відео)

Ще у п’ятницю, 8 грудня, кандидат у прем’єр-міністри Дональд Туск частково презентував майбутній склад свого уряду, в якому планується 19 профільних міністрів і 4 міністрів без портфелів.

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Польський Сейм у понеділок, 11 грудня, обрав лідера парламентської більшості Дональда Туска прем’єр-міністром. Про це пише польське інформагентство РАР.

Як повідомляють ЗМІ, за Туска проголосували 248 депутатів, проти — 201, але ніхто не утримався.

Напередодні уряд Польщі не підтримав вотум довіри до кабінету міністрів Матеуша Моравецького: "за" проголосували 190 депутатів, "проти" — 266, теж ніхто не утримався.

Відтепер Моравецький піде у відставку, а Туск за дорученням Сейму має сформувати новий уряд, який повинен запрацювати якомога раніше, краще з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.

Уряд Дональда Туска — що відомо

За словами депутата Сейма Бартломея Сенкевича, ім’я Дональда Туска вписано в історію цілого покоління поляків, покоління свободи.

"Його відкритість дала змогу подолати розбіжності, об’єднати людей навколо відновлення Польщі як країни вільних людей, які належать до Європи і демократії, котру неможливо знищити", — запевнив він.

Сенкевич нагадав, що саме Туск був частиною ненасильницької революції, людиною, яка не боїться брати на себе відповідальність за майбутнє своєї батьківщини.

"Сьогодні Польщі потрібен прем’єр-міністр, який зможе подолати безсилля своїх попередників, і таким прем’єром є Дональд Туск", — підтвердив голова клубу "Польща 2050 — Третій шлях" у Сеймі Мирослав Сухонь.

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У п’ятницю, 8 грудня, ще тоді кандидат у прем’єр-міністри від польської опозиції Дональд Туск презентував частково майбутній склад свого уряду. Очільником Міноборони Польщі в уряді Туска стане Владислав Косіняк-Камиш, лідер "Польської селянської партії", а Чеслав Секерський очолить Міністерство сільського господарства.

Розділення міністерств освіти та науки очолять Барбара Новацька з "Громадянської платформи" й Даріуш Вечорек від "Нових лівих" відповідно.

Усього в новому уряді Дональда Туска планується 19 профільних міністрів і четверо міністрів без портфеля.

Політичний шлях Дональда Туска

Історик за освітою, Дональд Туск прийшов у політику у 1997 році і став віцемаршалом Сенату Польщі. Цю посаду він обіймав до 2005 року. У листопаді 2007 року став прем’єр-міністром Польщі та управляв урядом майже до кінця вересня 2014 року.

З 1 грудня 2014 року до 30 листопада 2019-го Туск очолював Європейську Раду і водночас був президентом Європейської народної партії. Наразі він лідер "Громадянської платформи", з якою пройшов до Сейму Республіки Польщі на останніх виборах.

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Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки і колишній президент РФ Дмитро Медведєв ще 14 квітня написав погрози стосовно прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького і заявив, що "ця країна зникне".

Крім того, Туск висловився щодо протестів на україно-польському кордоні, які наражають на небезпеку відносини між країнами і негативно впливають на інтереси Варшави.