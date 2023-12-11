"Мне пришлось вернуться": Дональд Туск снова премьер-министр Польши (видео)

Еще в пятницу, 8 декабря, кандидат в премьер-министры Дональд Туск частично представил будущий состав своего правительства, в котором планируется 19 профильных министров и 4 министра без портфелей.

Related video

Польский Сейм в понедельник, 11 декабря, избрал лидера парламентского большинства Дональда Туска премьер-министром. Об этом пишет польское информагентство РАР.

Как сообщают СМИ, за Туска проголосовали 248 депутатов, против — 201, но никто не воздержался.

Накануне правительство Польши не поддержало вотум доверия кабинету министров Матеуша Моравецкого: "за" проголосовали 190 депутатов, "против" — 266, тоже никто не воздержался.

Отныне Моравецкий уйдет в отставку, а Туск по поручению Сейма будет формировать новое правительство, которое должно заработать как можно раньше, лучше с 13 декабря, после принесения присяги перед президентом Польши.

Правительство Дональда Туска — что известно

По словам депутата Сейма Бартломея Сенкевича, имя Дональда Туска вписано в историю целого поколения поляков, поколения свободы.

"Его открытость позволила преодолеть разногласия, объединить людей вокруг восстановления Польши как страны свободных людей, принадлежащих к Европе и демократии, которую невозможно уничтожить", — заверил он.

Сенкевич напомнил, что именно Туск был частью ненасильственной революции, человеком, который не боится брать на себя ответственность за будущее своей родины.

"Сегодня Польше нужен премьер-министр, который сможет преодолеть бессилие своих предшественников, и таким премьером является Дональд Туск", — подтвердил председатель клуба "Польша 2050 — Третий путь" в Сейме Мирослав Сухонь.

Важно

Сейм Польши не поддержал правительство Моравецкого, на должность премьера выдвинули Туска (фото)

В пятницу, 8 декабря, еще тогда кандидат в премьер-министры от польской оппозиции Дональд Туск представил частично будущий состав своего правительства. Главой Минобороны Польши в правительстве Туска станет Владислав Косиняк-Камыш, лидер "Польской крестьянской партии", а Чеслав Секерский возглавит Министерство сельского хозяйства.

Разделение министерств образования и науки возглавят Барбара Новацкая из "Гражданской платформы" и Дариуш Вечорек от "Новых левых" соответственно.

Всего в новом правительстве Дональда Туска планируется 19 профильных министров и четыре министра без портфеля.

Политический путь Дональда Туска

Историк по образованию, Дональд Туск пришел в политику в 1997 году и стал вице-маршалом Сената Польши. Эту должность он занимал до 2005 года. В ноябре 2007 года стал премьер-министром Польши и управлял правительством почти до конца сентября 2014 года.

С 1 декабря 2014 года до 30 ноября 2019-го Туск возглавлял Европейский Совет и одновременно был президентом Европейской народной партии. Сейчас он лидер "Гражданской платформы", с которой прошел в Сейм Республики Польша на последних выборах.

Важно

Новые возможности для ЕС: выборы в Польше дают европейской экономике импульс, – Bloomberg

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев еще 14 апреля написал угрозы в отношении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и заявил, что "эта страна исчезнет".

Кроме того, Туск высказался относительно протестов на украино-польской границе, которые подвергают опасности отношения между странами и негативно влияют на интересы Варшавы.