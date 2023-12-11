Сейм Польши не поддержал правительство Моравецкого, на должность премьера выдвинули Туска (фото)

Во вторник, 12 декабря, новый премьер-министр представит программу действий Кабмина. Также будет объявлено предложение по избранию Совета министров.

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Сейм Польши 11 декабря во время голосования не поддержал премьер-министра Матеуша Моравецкого и его правительство, не выразил вотума доверия. Об этом сообщает РАР.

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Поддержали решение о дальнейшей отставке Моравецкого 266 депутатов Сейма. Против высказались 190, никто не "воздержался".

Теперь инициатива фактически за тремя политическими силами. "Общественная коалиция", "Третий путь", "Новая Левица" выдвинули Дональда Туска на должности руководителя правительства.

В понедельник во время заседания перейдут к избранию руководителя правительства. Затем состоится обсуждение и голосование за кандидатуру.

Во вторник, 12 декабря, новый премьер-министр представит программу действий Кабмина. Также будет объявлено предложение по избранию Совета министров.

Сейм избирает большинством голосов премьер-министра и предложенных им членов Совета министров. Это происходит в присутствии не менее половины от установленного законом количества депутатов.

Фото: PAP

Заявления Моравецкого об Украине

21 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекращает предоставлять оружие Украине для борьбы против российских захватчиков. МИД Польши уже через несколько часов отреагировал на его заявление в комментарии порталу RMF24. МИД Польши утверждает, что заявление Моравецкого стало неожиданностью для польских дипломатов. Они уверяют, что его позиция официально не согласовывалась.

Резонансным заявлением оказались его высказывания относительно торговли зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нельзя допустить, чтобы украинские олигархи управляли польским рынком зерна. По его словам, Варшава готова помогать Киеву с логистикой и экспортом, но не позволит дестабилизировать ситуацию внутри Польши. По словам Матеуша Моравецкого, отношения Варшавы и Киева сейчас в "тяжелом" состоянии из-за разногласий по поводу зернового кризиса.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 14 апреля, написал угрозы в отношении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и заявил, что "эта страна исчезнет". Это написано в ответ на сделанное несколькими часами ранее премьером Польши заявление в интервью для NВС, что по мнению высокопоставленных чиновников в Польше "Удары по территории России являются вполне законными для Украины" и что "Россия может не бояться войны с НАТО, поскольку однозначно ее проиграет".