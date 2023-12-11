Сейм Польщі не підтримав уряд Моравецького, на посаду прем'єра висунули Туска (фото)

У вівторок, 12 грудня, новий прем'єр-міністр представить програму дій Кабміну. Також буде оголошена пропозиція щодо обрання Ради міністрів.

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Сейм Польщі 11 грудня під час голосування не підтримав прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та його уряд, не висловив вотуму довіри. Про це повідомляє РАР.

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Підтримали рішення щодо подальшої відставки Моравецького 266 депутатів Сейму. Проти висловилися 190, ніхто не "утримався".

Тепер ініціатива фактично за трьома політичними силами. "Громадська коаліція", "Третій шлях", "Нова Лівиця" висунули Дональда Туска на посад керівника уряду.

У понеділок під час засідання перейдуть до обрання керівника уряду. Потім відбудеться обговорення та голосування за кандидатуру.

У вівторок, 12 грудня, новий прем'єр-міністр представить програму дій Кабміну. Також буде оголошена пропозиція щодо обрання Ради міністрів.

Сейм обирає більшістю голосів прем'єр-міністра та запропонованих ним членів Ради міністрів. Це відбувається у присутності не менше половини від встановленої законом кількості депутатів.

Фото: PAP

Заяви Моравецького щодо України

21 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє надавати зброю Україні для боротьби проти російських загарбників. МЗС Польщі вже за кілька годин відреагувало на його заяву в коментарі порталу RMF24. МЗС Польщі стверджує, що заява Моравецького стала несподіванкою для польських дипломатів. Вони запевняють, що його позиція офіційно не узгоджувалася.

Резонансною заявою виявилися його висловлювання стосовно торгівлі зерна. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не можна допустити, щоб українські олігархи управляли польським ринком зерна. За його словами, Варшава готова допомагати Києву з логістикою та експортом, але не дозволить дестабілізувати ситуацію всередині Польщі. За словами Матеуша Моравецького, відносини Варшави і Києва зараз у "важкому" стані через розбіжності з приводу зернової кризи.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки і колишній президент РФ Дмитро Медведєв у п'ятницю, 14 квітня, написав погрози стосовно прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького і заявив, що "ця країна зникне". Це написана у відповідь на зроблену кількома годинами раніше прем'єром Польщі заяву в інтерв'ю для NВС, що на думку високопосадовців у Польщі "Удари по території Росії є цілком законними для України" і що "Росія може не боятися війни з НАТО, оскільки однозначно її програє".