"Моравецький схвалив удари по Росії": Медведєв загрожує, що "Польща обов'язково зникне"

Російський політик агресивно висловився на адресу прем'єр-міністра Польщі за сказані раніше слова про провал Росії в потенційному конфлікті з НАТО.

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Заступник голови Ради безпеки і колишній президент РФ Дмитро Медведєв у п'ятницю, 14 квітня, написав погрози на адресу прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького і заявив, що "ця країна зникне". Про це він написав у своєму Twitter.

Заява Медведєва була написана у відповідь на зроблену кількома годинами раніше прем'єром Польщі заяву в інтерв'ю для NВС, що на думку високопосадовців у Польщі "Удари по території Росії є цілком законними для України" і що "Росія може не боятися війни з НАТО, оскільки однозначно її програє".

"Якийсь туп** на ім'я Матеуш Моравецький сказав, що Україна має право вдарити по Росії, і що його не турбує війна НАТО проти Росії, тому що остання її програє", — висловився Медведєв.

На його думку, роль форпосту НАТО в Європі призведе до зникнення Польщі.

"Я не знаю, хто виграє чи програє в такій війні, але з огляду на роль Польщі як форпосту НАТО в Європі ця країна обов'язково зникне разом зі своїм дур**м прем'єр-міністром", — написав він.

Нагадаємо, тиждень тому Медведєв заявив, що Росія почала вторгнення в Україну для порятунку тих, хто "багато років зазнавав знущань з боку київського режиму". За його словами, Україна як країна не потрібна ні світу, ні громадянам, що мешкають у ній.

Також у п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є неіснуючою країною у фінансовому плані, і що війна завершиться відразу ж, як тільки Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

Його слова підтримав заступник голова Ради безпеки РФ Медведєв, котрий додав, що у разі припинення західного фінансування закінчиться не лише війна, але "закінчиться й Україна".