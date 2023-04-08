"Хочуть у ненависну Польщу": Медведєв заявив, що Україна не потрібна навіть українцям

За словами Медведєва, Росія розпочала вторгнення в Україну для того, щоб захистити тих, хто нібито "багато років зазнавав знущань з боку київського режиму".

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Заступник голови Ради безпеки та колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв зробив нову заяву про Україну на своїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте".

За словами Медведєва, така країна, як Україна, не потрібна всьому світу і навіть громадянам, які там проживають. Крім того, експрезидент РФ вважає, що Україна перестане незабаром існувати.

"Україна на чолі з нацистською верхівкою не потрібна самим її громадянам. Саме тому з 45 мільйонів там залишилося трохи більше 20. Саме тому ті, хто залишився, хочуть куди завгодно — у ненависну Польщу, в ЄС, в НАТО, хочуть стати 52-м штатом Америки. Та хоч до Антарктиди з пінгвінами приєднатися. Аби було тихо і годували ситно", — сказано в публікації.

Крім того, Медведєв вважає територію України частиною Російської Федерації, яку 1991 року нібито розділили на маленькі шматочки, а виною в цьому став розпад СРСР.

"І тому недоукраїна не потрібна нам. Нам потрібна Велика Велика Росія", — заявив експрезидент РФ.

У своїй новій публікації Дмитро Медведєв також стверджує, що Росія ввела війська в Україну нібито для того, щоб "захистити своїх співвітчизників, які багато років зазнають знущань з боку київського режиму".

Нагадаємо, 4 квітня Дмитро Медведєв висловився про загибель Владлена Татарського. На його думку, наймані вбивці російського воєнкору нібито фінансувалися структурами Олексія Навального та бізнесмена Михайла Ходорковського, і тепер він загрожує їм тотальним винищенням.

2 квітня Дмитро Медведєв відреагував на виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Він вважає, що керівництво України "постане перед Божим судом" за дії, які зараз відбуваються.