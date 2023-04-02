"Отримають за все": Медведєв відреагував на виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври

Дмитро Медведєв заявив, що керівництво України "постане перед божим судом" за виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври та арешт Митрополита Павла.

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Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв занепокоївся ситуацією, яка склалася стосовно з приводу УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Своє занепокоєння він вилив у черговий допис із погрозами на адресу української влади у своєму телеграм-каналі.

Медведєв назвав керівництво України "оскаженілими виродками і мерзенною мр*зотою" та почав погрожувати "Божим судом".

"Упевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але передусім перед Його судом. І отримають за все вчинене. Бо сказано: "І схоплений був звір і з ним лжепророк, що чинив чудеса перед ним, якими він звабив тих, що прийняли накреслення звіра і поклонялися його зображенню: обидва живі кинуті в озеро вогняне, що горить сіркою"", — процитував Медведєв уривок з Апокаліпсиса з Біблії.

Раніше Дмитро Медведєв бурхливо відреагував на обговорення в Європі введення в Україну миротворчого контингенту під егідою НАТО. Він назвав НАТОвців "тварюками" і заявив, що миротворці стануть "законною ціллю РФ".

Також заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав росіян користуватися піратськими копіями контенту, який правовласники заборонили поширювати в Росії після вторгнення в Україну. На його думку, так вони зможуть завдати великої шкоди іноземним компаніям і довести їх до банкрутства.