"Получат за все": Медведев отреагировал на выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Дмитрий Медведев заявил, что руководство Украины "постанет перед Божьим судом" за выдворение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры и арест Митрополита Павла.

Related video

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев обеспокоился ситуацией, которая сложилась по поводу выселения УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры. Свое беспокойство он вылил в очередное сообщение с угрозами в адрес украинских властей в своем телеграм-канале.

Медведев назвал руководство Украины "взбесившимися уродами и мерзкой мр*зью" и начал угрожать "Божьим судом".

"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед Его судом. И получат за все содеянное. Ибо сказано:" зверя и поклонялись его изображению: оба живых брошены в озеро огненное, горящее серой", — процитировал Медведев отрывок из Апокалипсиса из Библии.

Ранее Дмитрий Медведев бурно отреагировал на обсуждение в Европе введения в Украину миротворческого контингента под эгидой НАТО. Он назвал НАТОвцев "тварями" и заявил, что миротворцы станут "законной целью РФ".

Также заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал россиян пользоваться пиратскими копиями контента, который правообладатели запретили распространять в России после вторжения в Украину. По его мнению, таким образом они смогут нанести большой ущерб иностранным компаниям и довести их до банкротства.