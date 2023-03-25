"Будем пользоваться бесплатно": Медведев разрешил россиянам скачивать фильмы у "пиратов"

Бывший президент считает, что массовое распространение пиратских копий в Интернете может разорить западные компании.

Related video

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал пользоваться пиратскими копиями контента, который правообладатели запретили распространять в стране. Он заявил об этом в интервью российским СМИ, передает агентство "ТАСС".

После вторжения России в Украину многие онлайн-сервисы закрыли россиянам доступ к западным фильмам, играм и музыке. По словам Дмитрия Медведева, раньше он был против кражи интеллектуальной собственности, но теперь в условиях санкций пользователям следует найти "правильных пиратов" и скачивать у них контент нелегально.

"Если они ушли от нас, всякие Netflix и прочие, значит, будем это все скачивать и пользоваться бесплатно", — обратился Медведев к журналистам и пользователям социальной сети "ВКонтакте".

Политик также предложил российским пользователям активно распространять пиратский контент через Интернет-ресурсы. По его мнению, таким образом они смогут нанести большой урон иностранным компаниям и довести их до банкротства.

"Пусть они недобирают деньги. Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь", — подытожил Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что сервис Netflix прекратил работу в России в марте 2022 года. В апреле компания отчиталась о потере 700 тысяч российских абонентов, но ее акции при этом упали на 25%. Примерно в то же время из страны ушел Amazon Prime Video.

В ноябре писали, что из-за блокировки стриминговых сервисов в России вдвое выросли продажи компакт-дисков. По словам ритейлеров, популярности таких носителей способствует и низкая скорость интернета в РФ.