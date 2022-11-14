Интернет есть, но смотреть нечего: в РФ продажи DVD- и Blu-ray дисков выросли в 2 раза

Российские магазины уверяют, что росту продаж способствует "медленный Интернет", а вовсе не санкции США против России.

Related video

Россияне начали активно скупать развлекательный контент, записанный на таких носителях, как DVD-диски и Blu-ray. Об этом сообщает СМИ rbc.ru.

Издание опросило нескольких крупных ритейлеров, продающих электронику на предмет того, какие устройства и носители чаще всего покупают потребители. Оказалось, что большим спросом пользуются диски DVD и Blu-ray, а также проигрыватели, способные воспроизводить записанный на них контент. Данную информацию сообщили компании "М.Видео-Эльдорадо" и Ozon. СМИ сообщило, что продажи этих товаров выросли более чем в 2 раза, по сравнению с 2021 годом. Во втором квартале этого года продажи подскочили и вовсе в 3 раза.

В Ozon говорят, что за 6 месяцев (с марта по сентябрь) было куплено DVD с кинокартинами на 16 % больше, а DVD с музыкальным контентом — на 51 % больше. DVD-плееров приобрели на 40% больше. Также магазин отметил, что DVD-диски пользуются большей популярностью, чем Blu-ray.

Другой ритейлер, "М.Видео-Эльдорадо", заявил, что диски стали ходовым товаром из-за ухода стриминговых сервисов вроде Amazon Prime Videoи Netflix. Более того, американские кинокомпания отозвали лицензии у российских онлайн-кинотеатров, и теперь последние не имеют права демонстрировать продукцию иностранного производства. А Ozon говорят, что продажи дисков стимулировало не только отсутствие зарубежного развлекательного контента, но и то, что диски дают возможность смотреть фильмы и мультики вне зависимости, хорошо ли работает Интернет, или плохо. Но по факту все дело в санкциях США против России, ограничивающих доступ российским компаниям к американским технологиям и продуктам (равно как и к европейским, потому как ЕС тоже поддерживает инициативу США).

Ранее мы сообщали о том, что Apple ввела ограничения на пересылку контента незнакомцам через специальный сервис. Нововведение коснулось только Китая, где было протесты против компартии.