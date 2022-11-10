Apple ограничила обмен файлами для протестующих против компартии Китая

Компания заявила, что через AirDrop пересылается много "нежелательного контента", и в 2023 году ограничения коснутся пользователей из всех стран.

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Сервис AirDrop, позволяющий быстро обмениваться изображениями, документами, видео между устройствами Apple, теперь работает намного медленнее, но не везде, а исключительно в Китае. В недавно вышедшей iOS 16.1.1 время, в течение которого пользователи могут получать файлы от неконтактов, ограничено 10 минутами, пишет bloomberg.com.

Ранее таких ограничений не было и юзеры могли получать файлы от кого угодно, а не только от лиц, внесенных в список контактов. Это усложняет процесс распространения контента среди разных людей анонимно да еще и в обход китайской онлайн-цензуры, говорится в материале.

СМИ напоминает об акциях протестов против компартии КНР и лично Си Цзиньпина, которые состоялись на фоне новостей о переизбрании Си на новый срок. В Гонконге протестующие активно пользовались AirDrop для координации своих действий и выдвижения политических требований. Теперь, после обновления ОС, им теперь не удастся использовать сервис столь эффективно, как раньше.

Американская компания не пояснила, почему обновление затронуло только китайских пользователей, но пообещала внедрить настройку для всех клиентов без исключения уже в следующем году. По словам компании, идея состоит в том, чтобы "смягчить обмен нежелательными файлами".

Ранее компанию резко критиковали за то, что функции iPhone, продаваемые в КНР, играют на руку местному правительству. Например, в 2019 году был убран флаг Тайваня. А еще были удалены приложения VPN-сервисов. Многие из собственных сервисов Apple также недоступны в Китае, где так хорошо распродаются iPhone, напомнило издание.

Ранее мы сообщали о том, что компанию Apple покинула дизайнер Эванс Хэнки.