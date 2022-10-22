Работала над внешним видом трех iPhone: из Аpple уходит главный дизайнер Эванс Хэнки

Эван Хэнки пришла в компанию на замену известному Джони Айву. Ее отличительной чертой в дизайне был переход к рубленым граням вместо скругленных.

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Глава отдела аппаратаного проектирования в компании Apple Эванс Хэнки покидает свою должность спустя 3 года работы. Об этом сообщает Bloomberg.

Эванс Хэнки пришла на должность после увольнения Джони Айва в 2019 году. Кто придет на замену Хенки не сообщается, однако известно, что она еще проработает в купертиновской компании пол года в рамках переходного периода.

Почерк Хэнки характерен переходу к острым граням в новых продуктах линейки Apple, что создало "пропасть" с продуктами со скругленными гранями. Как отмечают в Bloomberg, уход руководителя отдела дизайна станет первым с 1990-х годов, когда им никто не будет руководить.

"Команда дизайнеров Apple объединяет опытных креативных экспертов со всего мира из многих дисциплин. В команде старших дизайнеров есть сильные лидеры с многолетним опытом. Эванс планирует оставаться, пока мы работаем над переходом, и мы бы хотели поблагодарить ее за работу и внос", — заявили в Apple изданию.

Источники журналистов утверждают, что в компанию вернется один из бывших ведущих дизайнеров Dye, а ныне вице-президент Airbnb по дизайну Гери Батчер. Однако его обязанности пока неизвестны.

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