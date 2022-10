iPhone 14 Plus никому не нужен: Apple сокращает тираж непопулярного смартфона

Два поставщика модулей для телефона 14 Plus сократят выпуск на 70% и 90% соответственно.

Один из производителей деталей для iPhone 14 Plus прекратит производство компонентов для смартфона, пока компания Apple решает, что дальше делать с продуктом, сообщает издание theinformation.com.

Еще два поставщика из КНР, работающие на Apple, также сокращают свое производство на 70% и 90% соответственно, рассказал источник, добавив, что данные поставщики — единственные, кто производит конкретные модули для iPhone.

Как пишет СМИ, проблема в том, что iPhone 14 Plus стоит $899, и многие покупатели решили, что приобретать эту модель невыгодно, так как ценник более продвинутой модели, 14 Pro, выше всего-то на $100. Более того, iPhone 14 Plus поступил в продажу на месяц позже, чем планировалось из-за задержек с производством. За это время клиенты успели обзавестись смартфонами линейки Pro, и Plus оказался не у дел. Аналитик Минг-Чи Куо еще в конце сентября прогнозировал спад интереса к линейке Plus, и, как следствие, сокращение тиража, о чем сообщал инвесторам в служебной записке.

Издание Bloomberg также писало, что компания-производитель сократила тираж iPhone 14 с 96 млн единиц до 90 млн единиц. Производственные мощности было решено направить на создание моделей Pro по причине более высокого спроса.

Смартфон iPhone 14 Plus постигла судьба непопулярного iPhone Mini, производство которого также сократили, а затем решили не выпускать вовсе.

"Хотя Apple попросила одного производителя увеличить производство деталей для iPhone 14 Pro и Pro Max, это увеличение не является значительным по сравнению с сокращением компонентов для iPhone 14 Plus, сказал один из источников. По словам источника, на данный момент Apple все еще планирует включить модель Plus в свою линейку iPhone 15 в следующем году", — говорится в материале.

