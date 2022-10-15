Более 5 млрд мобильных телефонов станут мусором в 2022 году, — WEEE Forum

Эксперты призывают пользователей сдавать ненужные смартфоны на переработку, чтобы использовать детали для создания новых устройств.

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В 2022 году более 5 миллиардов мобильных телефонов станут обычным электронным мусором. Об этом пишет сайт Digital Trends, ссылаясь на данные Форума отходов электрического и электронного оборудования (WEEE Forum).

Исследователи отмечают, что большинство гаджетов, которыми люди больше не пользуются, складируются в ящиках, шкафах, гаражах или выбрасываются в мусорные баки, как обычные отходы, после чего отправляются на свалки или сжигаются на специальных печах. По оценкам аналитиков, только в этом году такая участь постигнет 5,3 миллиарда мобильных телефонов. Если сложить столько устройств со средней толщиной 9 мм друг на друга, то получится колонна высотой около 50 тысяч километров, а это 1/8 расстояния до Луны.

WEEE подчеркнула важность переработки электроники, ведь это позволит добывать из гаджетов ценные компоненты, такие как золото, серебро, медь, палладий и различные детали, чтобы затем делать из них новые смартфоны. По словам генерального директора организации Паскаля Леруа, большинство людей не осознают, что все, даже самые дешевые устройства, имеют большую ценность и вместе представляют собой огромные объемы на глобальном уровне. При этом переработка электроники в качестве обычных отходов требует значительного количества энергии и ресурсов.

Недавно WEEE провела опрос среди 8 775 семей в шести странах Европы с целью выяснить, почему люди предпочитают хранить старые мобильные устройства вместо того, чтобы ремонтировать их или сдавать на переработку. Участники помогли определить самые распространенные причины хранения:

Возможность использовать в будущем (46%);

Планы продать или подарить (15%);

Сентиментальная ценность (13%);

Надежда, что устройство станет более ценным в будущем (9%);

Незнание, как избавиться.

Ранее писали, что по всему миру компании сокращают объемы производства гаджетов, в том числе смартфонов. На складах хранится большое количество устройств, которые не удалось продать, и уже вряд ли удастся. По мнению аналитиков, это связано с падением спроса и нарушением цепочки поставок в связи с пандемией.

Сообщали также, что большая часть смартфонов в мире делаются в Китае — на долю страны приходится 67% мирового производства. Дело в том, что не только китайские, но и зарубежные компании, в том числе Apple и Samsung размещают свои заводы в Поднебесной.