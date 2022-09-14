Почти все смартфоны в мире сделаны в Китае: аналитики рассказали почему

На долю Поднебесной приходится 67% мирового производства мобильных телефонов

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Согласно данным counterpointresearch.com, 67% из общего количества смартфонов в мире собраны разными брендами на китайских заводах. Такие показатели были зафиксированы аналитиками по итогам 2021 года.

КНР является безусловным лидером среди стран-производителей телефонов. Индия занимает второе место с 16-процентной долей мирового производства, а Вьетнам находится на третьем месте с долей в 10%.

Китай удерживает пальму первенства, потому что не только китайские, но и южнокорейские, а также некоторые американские бренды, вроде Apple, размещают свои производственные мощности именно в этой стране. Аналитики отмечают, что Apple и Samsung все же стремятся перенести производство в другие страны. Такое решение было принято корпорациями после того, как китайские заводы остановились из-за пандемии. Известно, что Apple производит iPhone 14 в Индии, iPad — во Вьетнаме. Samsung рассматривает Индию, Индонезию и Турцию для размещения своих мощностей.

Крупные китайские производители, такие как Xiaomi, OPPO и vivo, которые с 2016 года находились в стагнации, смогли увеличить производство в Китае в 2021 году, потому что лишились конкурента в лице Huawei, против которой США ввели санкции. Однако объем производства в Индии и Индонезии они тоже несколько нарастили. Эксперты пишут, что доля этих стран несколько возросла, но все же несущественно, потому как китайским маркам удобнее и дешевле выпускать гаджеты "дома".

"Хотя негативное влияние пандемии снижается, геополитические и макроэкономические проблемы, такие как военные конфликты и инфляция, мешают восстановлению рынка. Ожидается, что мировой рынок смартфонов сократится на 8% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. С 2023 года рынок мобильных телефонов будет поддерживать низкий процентный рост", — прогнозируют аналитики.

В долгосрочной перспективе, по мере увеличения концентрации производства за пределами Китая и достижения конкурентоспособности по стоимости, производство смартфонов вне границ КНР будет ускоряться, говорится в материале.

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