Майже всі смартфони у світі зроблені в Китаї: аналітики розповіли чому

На частку Піднебесної припадає 67% світового виробництва мобільних телефонів.

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За даними counterpointresearch.com, 67% від загальної кількості смартфонів у світі зібрані різними брендами на китайських заводах. Такі показники було зафіксовано аналітиками за підсумками 2021 року.

КНР є безперечним лідером серед країн-виробників телефонів. Індія посідає друге місце з 16-відсотковою часткою світового виробництва, а В'єтнам перебуває на третьому місці з часткою 10%.

Китай утримує пальму першості, тому що не тільки китайські, а й південнокорейські, а також деякі американські бренди, як Apple, розміщують свої виробничі потужності саме в цій країні. Аналітики відзначають, що Apple і Samsung усе ж таки прагнуть перенести виробництво в інші країни. Таке рішення ухвалили корпорації після того, як китайські заводи зупинилися через пандемію. Відомо, що Apple виробляє iPhone 14 в Індії, iPad — у В'єтнамі. Samsung розглядає Індію, Індонезію та Туреччину для розміщення своїх потужностей.

Великі китайські виробники, такі як Xiaomi, OPPO і vivo, які з 2016 року перебували в стагнації, змогли збільшити виробництво в Китаї у 2021 році, тому що втратили конкурента в особі Huawei, проти якої США ввели санкції. Проте обсяги виробництва в Індії та Індонезії вони теж дещо наростили. Експерти пишуть, що частка цих країн дещо зросла, але все ж таки несуттєво, бо китайським маркам зручніше й дешевше випускати гаджети "вдома".

"Хоча негативний уплив пандемії знижується, геополітичні та макроекономічні проблеми, такі як військові конфлікти й інфляція, заважають відновленню ринку. Очікується, що світовий ринок смартфонів скоротиться на 8% у 2022 році порівняно з 2021 роком. Із 2023 року ринок мобільних телефонів підтримуватиме низьке відсоткове зростання", — прогнозують аналітики.

У довгостроковій перспективі в міру збільшення концентрації виробництва за межами Китаю та досягнення конкурентоспроможності за вартістю, виробництво смартфонів поза межами КНР пришвидшуватиметься, йдеться в матеріалі.

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