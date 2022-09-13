Apple випустила iOS 16: що нового чекати користувачам iPhone (фото)

Операційна система iOS 16 включає новий екран блокування з віджетами, скасування відправки повідомлень і їх редагування в додатку IMessage, нову клавіатуру й інше.

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Американська технологічна компанія Apple у понеділок, 12 вересня, випустила безплатне оновлення iOS 16. Це нова операційна система для смартфонів iPhone. Оновлення iOS 16 включає новий екран блокування з віджетами, скасування відправки повідомлень і їх редагування в додатку IMessage, нову клавіатуру й інше. Про це пише американське видання The Verge.

Оновлення iOS 16: що нового

У програмі IMessage користувачі тепер зможуть редагувати повідомлення протягом 15 хвилин після надсилання. Крім того, нова операційна система дозволяє скасовувати SMS через 2 хвилини після відправки. Також була додана функція "позначити як непрочитане", щоб відповісти на повідомлення пізніше, та можливість швидкого перемотування аудіоповідомлення.

Користувачі поштової програми на смартфонах від Apple отримали новий параметр, за допомогою якого написаний електронний лист буде надіслано за розкладом. Крім цього, було додано можливість видаляти лист після його відправлення.

Apple представила нову тактильну клавіатуру, за допомогою якої можна буде відчувати вібрацію під час набору тексту. Раніше ця функція була доступна лише в певних програмах і під час увімкнення ліхтарика на екрані блокування.

Оновлення iOS 16 також включає зміну програми Home і екрана блокування з новим видом камери та віджетами, а також можливістю змінювати шрифт. На нових iPhone 14 віджети відображатимуться навіть на вимкненому пристрої за рахунок нового постійно увімкненого дисплея.

Крім того, з'явиться можливість керувати Apple Watch за допомогою iPhone.

[ + – ] Операційна система iOS 16

Як встановити нову операційну систему?

Apple уже почала розсилати нове оновлення iOS 16 користувачам iPhone. Щоб оновити свою операційну систему, необхідно зайти в налаштування та розділ "Оновлення ПЗ". Доступ до iOS 16 може бути доступний не всім одразу. Це зроблено для того, щоб уникнути навантаження на сервер.

Які пристрої підтримує iOS16?

Встановити нову версію iOS 16 можна на версії iPhone 13, 12, 11, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, SE (2020 і 2022). Перед оновленням нової операційної системи смартфон має бути заряджений мінімум на 50%.

Нагадаємо, 7 вересня Apple представила iPhone, нові Apple Watch і Airpods Pro. Вартість iPhone 14 починається від 799 доларів, iPhone 14 Plus — від 899 доларів, iPhone 14 Pro — від 1099 доларів і iPhone 14 Pro Max — від 1199 доларів.

Фокус писав, що iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max оснащені найшвидшим процесором серед усієї лінійки смартфонів від Apple. Вони отримали 16-ядерний нейронний двигун, здатний виконувати близько 17 трильйонів операцій на секунду.