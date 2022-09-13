Apple выпустила iOS 16: что нового ожидать пользователям iPhone (фото)

Операционная система iOS 16 включает в себя новый экран блокировки с виджетами, отмену отправки сообщений и их редактирование в приложении IMessage, новую клавиатуру и другое.

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Американская технологическая компания Apple в понедельник 12 сентября выпустила бесплатное обновление iOS 16. Это новая операционная система для смартфонов iPhone. Обновление iOS 16 включает в себя новый экран блокировки с виджетами, отмену отправки сообщений и их редактирование в приложении IMessage, новую клавиатуру и другое. Об этом пишет американское издание The Verge.

Обновление iOS 16: что нового

В приложении IMessage пользователи теперь смогут редактировать сообщение на протяжении 15 минут после его отправления. Кроме того, новая операционная система позволяет отменять SMS спустя 2 минуты после отправки. Также была добавлена функция "отметить как непрочитанное", чтобы ответить на сообщение позже и ​​возможность быстрой перемотки аудиособщения.

Пользователи почтового приложения на смартфонах от Apple получили новый параметр, с помощью которого написанное электронное письмо будет отправлено по выставленному расписанию. Помимо этого, была добавлена возможность удалять письмо после его отправки.

Apple представили новую тактильную клавиатуру, с помощью которой можно будет ощущать вибрацию при наборе текста. Раньше эта функция была доступна только в определенных приложениях и при включении фонарика на экране блокировки.

Обновление iOS 16 также включает в себя изменение программы Home и экрана блокировки с новым видом камеры и виджетами, а также возможностью менять шрифт. На новых iPhone 14 виджеты будут отображаться даже при выключенном устройстве за счет нового, постоянно включенного дисплея.

Кроме того, появится возможность управлять Apple Watch c помощью iPhone.

[ + – ] Операционная система iOS 16

Как установить новую операционную систему?

Apple уже начала рассылать новое обновление iOS 16 пользователям iPhone. Чтобы обновить свою операционную систему, необходимо зайти в настройки и в раздел "Обновление ПО". Доступ к iOS 16 может быть доступен не всем сразу. Это сделано для того, чтобы избежать нагрузки на сервер.

Какие устройства поддерживает iOS16?

Установить новую версию iOS 16 можно на версии iPhone 13, 12, 11, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, SE (2020 и 2022). Перед обновлением новой операционной системы смартфон должен быть заряжен на минимум 50%

Напомним, 7 сентября Apple представила iPhone, новые Apple Watch и Airpods Pro. Стоимость iPhone 14 начинается от 799 долларов, iPhone 14 Plus от 899 долларов, iPhone 14 Pro от 1099 долларов и iPhone 14 Pro Max от 1199 долларов.

Фокус писал, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены самыми быстрым процессорам среди всей линейки смартфонов от Apple. Они получили 16-ядерный нейронный движок, способный выполнять около 17 триллионов операций в секунду.