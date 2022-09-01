Смартфонов станет меньше: компании сокращают объемы производства гаджетов

Во втором квартале 2022 года глобальное производство телефонов снизилось на 6%.

С апреля по июнь текущего года было выпущено всего и составило 292 млн единиц смартфонов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает trendforce.com.

Аналитики отмечают в своем отчете, что на складах и без того много нереализованной продукции, поэтому компании вынуждены сокращать темпы производства. Также они считают, что пандемия тут сыграна не последнюю роль, нарушив цепочки поставок.

В материале говорится, что, к примеру, Samsung сократила производство за вышеупомянутый период на 16,3%, т.е. выпустила на 61,8 млн единиц меньше, чем планировала. Сообщается, что и в третьем квартале компания наращивать темпы выпуска гаджетов не собирается. Единственным плюсом для нее является лидерство в сегменте складных смартфонов, — на аппараты Samsung приходится 90-процентная доля.

Apple не будет сбавлять темпов, так как к выпуску готовятся iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, анонс которых состоится 7 сентября.

OPPO (и ее бренды Realme и OnePlus) произвела 38,8 млн устройств, что на 4,2 % меньше, чем в предыдущем квартале. Xiaomi (и ее бренды Redmi, POCO и Black Shark) сократила производство на 14,6 % (38 млн телефонов). А вот Vivo (и IQOO), откорректировав стратегию производства заранее, смогла выйти в плюс, показав прирост на 12,7% (25,7 млн телефонов).

В TrendForce полагают, что в третьем квартале сего года производителям не стоит слишком рассчитывать на рынки КНР, Индии, Индонезии, которые ранее принято было считать перспективными, так как экономическая ситуация в этих странах вряд ли улучшиться. А это значит, что покупательскую способность простимулировать будет весьма трудно. Они прогнозируют, что объемы производства Xiaomi, OPPO, Vivo останутся такими же, как во втором квартале.

Ранее мы сообщали о том, что технику Samsung плохо покупают, так как компания перенасытила рынок.