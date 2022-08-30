Смартфоны и телевизоры Samsung не хотят покупать: склады переполнены

Компания снизила темпы производства и избавляется от излишков, но очень медленно.

Потребители по всему миру все реже покупают технику южнокорейского гиганта Samsung, что привело к переполненности складов. Об этом стало известно газете Taiwan Economic Daily, передает сайт Tech Going.

По данным СМИ, в середине июня на рынке скопилось так много нераспроданных телевизоров и смартфонов Samsung, что компания сообщила поставщикам о приостановке отгрузок товара до конца июля. Позже выяснилось, что из-за низких продаж запасы продукции сокращаются очень медленно, поэтому поставки остановили еще на месяц, а некоторые позиции решили не отправлять минимум до конца года.

Согласно сообщениям источников в цепочке поставок Samsung, компания стала лидером по производству телевизоров после двухмесячного сокращения складских запасов. Первоначальный цикл заполнения складов в 16 недель теперь сократился примерно до 8 недель, постепенно приближаясь к "здоровому" 6-недельному сроку. В частности, инвентарь некоторых моделей телевизоров высокого класса был сильно сокращен и постепенно возобновил нормальную тенденцию. Однако ситуация со смартфонами все еще плачевная из-за большого количества непроданных устройств.

[ + – ] Смартфоны Samsung Фото: androidpolice.com

Отчет издания BusinessKorea от 18 августа свидетельствует о том, что доля Samsung и LG на мировом рынке телевизоров постепенно сокращается. В первой половине этого года рыночная доля Samsung составила 31,6%, что на 1,1 процентных пункта меньше, чем за тот же период год назад.

Ранее писали, что Samsung сокращает производство смартфонов из-за низкого спроса. В частности, замедлила темпы выпуска продукции на крупном заводе во Вьетнаме, который изготавливает почти половину всех телефонов компании. Сотрудников перевели на 4-дневную рабочую неделю, хотя раньше им приходилось работать по 6 дней.

Сообщали также, что в выставочных MicroLED-телевизорах Samsung обнаружили битые пиксели. Панели, созданные по новой технологии, оказались слишком хрупкими и сложными в производстве, хотя и обещают более высокое качество.