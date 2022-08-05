Смартфоны Samsung перестают покупать, компания сокращает производство

Работу вьетнамского завода пришлось замедлить, так как гаджеты плохо покупаются.

Южно-корейская компания Samsung приняла решение немного сократить производство телефонов на фабрике расположенной во Вьетнаме. Подробности сообщило издание reuters.com.

Американские ритейлеры Best Buy и Target Corp в комментарии изданию отметили, что их склады наполнены, и в то же время они фиксируют спад спроса на гаджеты. Медиа удалось узнать, что производственные мощности Samsung во Вьетнаме поубавили обороты. В этой стране находится крупный завод, изготавливающий чуть менее 50% всех смартфонов южно-корейского бренда. СМИ отмечает, что в 2021 году компания поставила 270 миллионов, и что 100 млн из этих устройств было выпущено на вьетнамском производстве.

СМИ пишет, что сотрудники завода сообщили о сокращении рабочей недели, которая теперь составит 4 дня. А раньше рабочим приходилось трудиться по 6 дней.

Reuters не смогло установить, переносит ли Samsung производство на другие производственные базы, чтобы компенсировать сокращение производства на вьетнамском заводе, или нет. Известно, что компания производит телефоны в Южной Корее и Индии.

Согласно информации информационного агентства, американские склады заполнены, а крупные розничные продавцы в Соединенных Штатах предупредили о замедлении продаж, учитывая, что покупатели не тратят столько, сколько они тратили до пандемии и на ранней ее стадии.

Больше всего пострадал завод в северной провинции Вьетнама Тай Нгуен. Это одна из двух крупнейших производственных баз в стране, где Samsung производит половину своих смартфонов, говорится в материале. При этом южнокорейский гигант с оптимизмом смотрит на спрос на смартфоны во второй половине года, поскольку в свежем отчете заявлено, что перебои с поставками в основном устранены и что спрос либо останется на прежнем уровне, либо увидит однозначный рост, резюмирует СМИ.

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