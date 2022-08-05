Смартфони Samsung перестають купувати, компанія скорочує виробництво

Роботу в'єтнамського заводу довелося сповільнити, оскільки гаджети погано купують.

Південно-корейська компанія Samsung вирішила трохи скоротити виробництво телефонів на фабриці у В'єтнамі. Подробиці повідомило видання reuters.com.

Американські ритейлери Best Buy і Target Corp у коментарі виданню відзначили, що їхні склади наповнені, та водночас фіксують спад попиту на гаджети. Медіа вдалося дізнатися, що виробничі потужності Samsung у В'єтнамі зменшили оберти. У цій країні розташований великий завод, який виготовляє трохи менше 50% від усіх смартфонів південно-корейського бренду. ЗМІ зазначає, що у 2021 році компанія постачала 270 мільйонів і що 100 млн із цих пристроїв випустили на в'єтнамському виробництві.

ЗМІ пише, що співробітники заводу повідомили про скорочення робочого тижня, який тепер складе 4 дні. А раніше робітникам доводилося працювати по 6 днів.

Reuters не змогло встановити, чи Samsung переносить виробництво на інші виробничі бази, щоб компенсувати скорочення виробництва на в'єтнамському заводі, чи ні. Відомо, що компанія виробляє телефони в Південній Кореї та Індії.

Згідно з інформацією інформаційного агентства, американські склади заповнені, а великі роздрібні продавці в Сполучених Штатах попередили про уповільнення продажів, враховуючи, що покупці не витрачають стільки, скільки вони витрачали до пандемії та на її ранній стадії.

Найбільше постраждав завод у північній провінції В'єтнаму Тай Нгуєн. Це одна з двох найбільших виробничих баз у країні, де Samsung виробляє половину своїх смартфонів, ідеться в матеріалі. При цьому південнокорейський гігант із оптимізмом дивиться на попит на смартфони в другій половині року, оскільки у свіжому звіті заявлено, що перебої з постачанням в основному усунуті та що попит залишиться на колишньому рівні або побачить однозначне зростання, резюмує ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Nokia випустила в продаж телефон у стилі 2010-х. Однак пристрій може похвалитися тим, що здатен заряджати бездротові навушники, служачи для них кейсом.