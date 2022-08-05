Nokia выпустила кнопочный телефон со встроенными наушниками: зачем он нужен (видео)
Компания осталась верна традициям 2010-х годов, но пытается конкурировать с современными смартфонами.
Финская корпорация Nokia выпустила в продажу уникальный мобильный телефон Nokia 5710 XpressAudio со встроенными наушниками. Об особенностях и стоимости своего нового гаджета производитель рассказал на официальном сайте.
В отличие от многих конкурентов, Nokia решила разработать не смартфон, а кнопочный "мобильник" в лучших традициях музыкальных моделей 2010-х годов. По дизайну новинка во многом напоминает легендарную модель X2-00, вот над камерой скрывает интересную инновацию — встроенный кейс для беспроводных наушников. Опустив небольшую крышку вниз, можно достать их из пазов или уложить обратно на зарядку.
Для прослушивания музыки в телефоне есть фирменный плеер, предусмотрен также разъем 3,5-мм для проводных наушников и режим FM-радио. Телефон располагает 48 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти, поддерживает карты microSD с объемом до 32 ГБ. Диагональ QVGA-экрана составляет 2,4 дюйма, но 5710 XpressAudio можно подключить к планшету или смартфону. Поддерживается Bluetoth 5.0.
У Nokia 5710 XpressAudio есть даже камера, но, по современным меркам, чисто символическая — ее разрешение составляет всего 0.3 МП, зато есть LED вспышка. Телефон работает на процессоре Unisoc T107 и операционной системе S30+, имеет широкий список встроенных игр от разработчиков Jocuri Gameloft и Jocuri Origin Data:
- Snake ("Змейка");
- Тетрис;
- Блэк Джек;
- Arrow Master;
- Air Strike;
- NinjaUp;
- Racing Attack – Multiplayer;
- DOODLE JUMP;
- CROSSY ROAD;
- English with Oxford.
Nokia пишет, что модель 5710 XpressAudio обеспечит надежную и качественную связь благодаря шумоподавлению и технологии VoLTE, которые сохраняют четкость звука даже в шумной среде. Съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч в сетях 4G должен обеспечить до 31 дня работы в режиме ожидания и до 7 часов разговоров. Устройство заряжается посредством разъема microUSB. Стоимость модели в Европе составляет 85 евро.
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