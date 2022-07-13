Лучшие недорогие смартфоны с хорошей камерой: топ 10 моделей на рынке Украины

Даже дешевый гаджет может делать качественные фото, нужно только выбрать модель с подходящими характеристиками. Фокус расскажет, как выбрать недорогой смартфон с хорошей камерой.

Невысокая цена устройства не всегда означает низкое качество, порой производители хорошо делают одни элементы, экономя на других. Фокус составил рейтинг недорогих смартфонов с хорошей камерой.

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Смартфоны с отличной камерой

Мы оценили смартфоны стоимостью до 15 тыс. грн и отобрали 10 моделей с хорошими основными или селфи-камерами, не забывая и о других характеристиках. Цены и наличие моделей в украинских интернет-магазинах проверили через онлайн-сервис Hotline, который показывает, какой смартфон недорогой с хорошей камерой можно купить в Украине прямо сейчас.

Motorola Edge 20

Топ недорогих смартфонов с широкой камерой начинает Motorola Edge 20, который при помощи технологии объединения пикселей выдает фото разрешением 12 МП (3000×4000 точек) с реалистичной передачей цветов и различимыми деталями. Настройки позволяют снимать в оригинальных 108 МП, но тогда изображения создаются дольше и больше "весят". Основной модуль предлагает неплохой ночной режим, а широкоугольная камера может делать макроснимки на расстоянии около 4 см. Поддерживается 30-кратный зум. Стоимость Motorola Edge 20 в Украине довольно маленькая, она начинается от 12,5 тыс. грн.

Характеристики Motorola Edge 20

Основная камера: 108 МП, сенсор Samsung ISOCELL HM2 размером 1/1,52 дюйма 0,7 мкм и объективом шириной 24 мм f/1,9;

Вспомогательные камеры: камера 8 МП с 3-кратным оптическим зумом и 16-мп сверхширокоугольный объектив;

Вспышка: двойная светодиодная;

Запись видео: 4K при 30 кадрах/c и 1080p при 60 кадрах/c;

Фронтальная камера: 32 МП сенсором OmniVision OV32B40 размером 1/3 дюйма с разрешением 0,7 мкм, объектив 28 мм f/2,3;

Стабилизация: электронная;

Фокусировка: фазовая (основная) и фиксированная (фронтальная);

Дисплей: 6,7 дюйма с разрешением 1080 x 2400;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G (2,4 ГГц);

Аккумулятор: 4000 мАч;

Память: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ RAM.

Motorola Moto G100

Недорогой смартфон с хорошей камерой с четырьмя объективами, включая 2-мегапиксельный датчик глубины и Time-of-Flight-камеру для размытия заднего плана. Днем на улице выходят фотографии с хорошей резкостью и цветопередачей, но если освещения недостаточно, то могут получаться нечеткими. Основной модуль делает снимки с разрешением 16 МП, есть функция для 64 МП, но тогда смартфон нужно долго держать в одном положении. Есть режим ночной съемки и цифровой зум, а в ультраширокоугольную камеру встроена светодиодная подсветка для макроснимков маленьких объектов. Модель стоит чуть дешевле предыдущей — от 10 тыс. грн.

Характеристики Motorola Moto G100

Основная камера: 64 МП с сенсором Omnivision OV64B и диафрагмой f/1,7;

Вспомогательные камеры: широкоугольный объектив 16 МП (f/2,2), портретная 2 МП (f/2,4), ToF-сенсор 0,3 МП;

Вспышка: LED;

Запись видео: замедленная 240 кадров/c, 6К при 30 кадрах/c, 4К при 60 кадрах/c;

Фронтальная камера: двойная 16 МП + 8 МП для ультрашироких снимков;

Стабилизация: электронная;

Фокусировка: лазерная и сенсорная;

Дисплей: 6,7 дюйма с разрешением 2520x1080;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 (до 3,2 ГГц)

Батарея: 5000 мАч;

Память: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ RAM.

Samsung Galaxy A52s 5G

Смартфон получил основную камеру среднего качества с разрешением фото 9000 x 7000 точек, которая достойно выдерживает конкуренцию среди топ смартфонов с самой лучшей камерой своей ценовой категории. Имеется режим Auto HDR и оптимизация изображения с помощью ИИ. Цифровой зум всего лишь двукратный, но со своими обязанностями справляется неплохо, а вот ультраширокоугольная камера работает отлично, иногда превосходит конкурентов. При дневном свете получаются насыщенные и четкие фото, в помещении детализация немного теряется. В Украине модель продается в ценовом диапазоне от 12 тыс. до 15 тыс. грн.

Характеристики Samsung Galaxy A52s 5G

Основная камера: 64 МП Sony IMX686 (f/1.7);

Вспомогательные камеры: сверхширокоугольный объектив 12 МП (f/2,2), 5 МП для глубины (f/2.4), макрообъектив 5 МП (f/2,4);

Вспышка: LED;

Запись видео: 4K при 30 кадрах/c и 1080p при 60 кадрах/c, замедленная съемка 240 кадров/c (720p);

Фронтальная камера: 32 МП (f/2,0);

Стабилизация: электронная и оптическая (Super Steady);

Фокусировка: сенсорная и фазовая;

Дисплей: 6,5 дюйма с разрешением 2400 x 1080;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G (до 2,4 ГГц)

Батарея: 4500 мАч;

Память: 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ RAM.

Samsung Galaxy A22 5G

Поклонникам южнокорейского гиганта предлагаем модель подешевле, которая также поможет делать красивые фотографии. На открытом пространстве днем смартфон демонстрирует точную фокусировку и хорошую детализацию, особенно на портретах, неплохо снимает даже при слабом освещении. В то же время, пользователи замечают нестабильность экспозиции, плохую фокусировку видео и задержку затвора. Купить такой смартфон в Украине можно всего за 7 тыс. грн, поэтому она и попала топ бюджетных смартфонов с хорошей камерой.

Характеристики Samsung Galaxy A22 5G

Основная камера: 48 МП Samsung S5KGM2 (f/1,8);

Вспомогательные камеры: широкоугольный объектив 5 МП (f/2,2), портретный 5 МП (f/2,4);

Вспышка: LED;

Запись видео: 4K при 30 кадрах/с и 1080p при 60 кадрах/c, замедленная съемка 120 кадров/c (720p);

Фронтальная камера: 8 МП (f/2,0);

Стабилизация: электронная;

Фокусировка: сенсорная и автоматическая;

Дисплей: 6,6 дюйма с разрешением FHD+ (1080 x 2400 точек);

Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 (MT6833) (до 2,2 ГГц);

Батарея: 5000 мАч;

Память: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ RAM.

Google Pixel 4

Google относительно недавно начала выпускать телефоны, но эта модель достойна войти в топ недорогих смартфонов с хорошей камерой. Специальные алгоритмы помогают смартфону обрабатывать снимки и выдавать качественное изображение. Несмотря на невысокое разрешение, фронтальная камера делает приятные селфи, есть портретный режим с размытием фона. Телефон предлагает режим Live HDR+, который заранее показывает, как будет выглядеть фото, чтобы пользователь мог изменить яркость или контрастность. Функция Super Res Zoom позволяет минимизировать потерю качества при 8-кратном зуме. Недостатком можно назвать отсутствие широкоугольного объектива, зато ночная съемка на высоте, есть также отличный режим для звездного неба. Такой смартфон обойдется украинцам минимум в 14,7 тыс. грн.

Характеристики Google Pixel 4

Основная камера: 12,2 МП (f/1,7) с сенсором Sony Exmor IMX 363;

Вспомогательные камеры: телеобъектив 16 МП (f/2,4), портретный 5 МП (f/2,4);

Вспышка: двойная светодиодная;

Запись видео: 4K при 30 кадрах/c с охватом 90 градусов;

Фронтальная камера: 8 МП (f/2.0), есть ToF-камера;

Стабилизация: оптическая;

Фокусировка: сенсорная и автоматическая;

Дисплей: 5,7 дюйма с разрешением 2280x1080 точек;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (до 2,85 ГГц);

Батарея: 2800 мАч;

Память: 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ RAM.

Oppo Find X3 Lite

Камера смартфона дарит яркие и четкие изображения при съемке на улице, детали хорошо видны даже после двукратного цифрового зума, хотя цвета могут казаться слегка неестественными. Стабилизация хорошо сглаживает шероховатости даже в случае с движущимися объектами, такими как животные, хороший автофокус. При слабом освещении качество фото заметно падает, появляется "шум", но именно поэтому устройство попало в топ дешевых смартфонов с хорошей камерой, а не рейтинг флагманов. Приобрести модель в Украине можно от 11,5 тыс. грн.

Характеристики Oppo Find X3 Lite

Основная камера: 64 МП (f/1,7);

Вспомогательные камеры: широкоугольный объектив 8 МП (f/2,2), черно-белый объектив 2 МП (f/2,4), макролинза 2 МП (f/2,4);

Вспышка: светодиодная;

Запись видео: 4K при 30 кадрах/c, 1080p при 60 кадрах/c, замедленная съемка 240 кадров/c (720p);

Фронтальная камера: 32 МП (f/2.4);

Стабилизация: оптическая;

Фокусировка: длительная автоматическая, цифровая, фазовая и сенсорная;

Дисплей: 6,4 дюйма с разрешением 1080 x 2400 точек;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765G (до 2,4 ГГц);

Батарея: 4300 мАч;

Память: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ RAM.

HUAWEI P40 lite

Недорогой смартфон с очень хорошей камерой, и пусть 48 МП вас не смущают. Основной модуль с четырьмя объективами делает хорошие снимки, хотя широкоугольный объектив иногда допускает искажения, которые заметны только, если внимательно всматриваться. Снимки выделяются реалистичной цветопередачей, но цвета можно изменить при помощи функции ИИ. Можно снимать красивые панорамы с углом 180 градусов. К сожалению, нет возможности записывать видео в режиме 4К, но можно переключиться на широкоугольную камеру. Цены на HUAWEI P40 lite начинаются от 10,5 тыс. грн.

Характеристики HUAWEI P40 lite

Основная камера: 48 МП (f/1,8) с сенсором Sony IMX 586 Exmor RS;

Вспомогательные камеры: широкоугольный объектив 8 МП (f/2,4), портретный 2 МП (f/2,4), макролинза 2 МП (f/2,4);

Вспышка: светодиодная;

Запись видео: 1080p при 30 кадрах\c;

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.0);

Стабилизация: цифровая;

Фокусировка: сенсорная;

Дисплей: 6,4 дюйма с разрешением 2310 x 1080 точек, LCD;

Процессор: 8-ядерный Huawei Kirin 810 (до 2,27 ГГц);

Батарея: 4200 мАч;

Память: 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ RAM.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

В топ смартфонов с лучшей камерой попала и продукция китайской компанией Xiaomi, ведь она предлагает интересные функции. Например, ИИ убирает тень и делает буквы четкими при съемке документов. Пользователь может снимать сразу и на фронтальную, и на основную камеры, доступны также режим клонирования и долгая выдержка. Разработчики добавили свой набор цветовых фильтров для необычных фото. Вероятно, это один из самых дешевых смартфонов с разрешением 108 МП, его можно купить примерно за 10 тыс. грн.

Характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Основная камера: широкоугольная с разрешением 108 МП (f/1,9) c сенсором Samsung Isocell S5KHM2;

Вспомогательные камеры: ультраширокоугольный объектив 8 МП (f/2,2), портретный 2 МП (f/2,4), макролинза 2 МП (f/2,4);

Вспышка: светодиодная;

Запись видео: 4К при 30 кадрах\c, замедленная съемка 960 кадров/c;

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.45) с сенсором Sony IMX471 Exmor RS;

Стабилизация: цифровая;

Фокусировка: сенсорная и автоматическая;

Дисплей: 6,67 дюйма с разрешением 2400 x 1080 точек;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 732G (до 2,3 ГГц);

Батарея: 5020 мАч;

Память: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ RAM.

Vivo V21e

Смартфон лучше всего подойдет для любителей селфи благодаря фронтальной камере с высоким разрешением и автофокусом. Разработчики обеспечили покадровое шумоподавление и высокую детализацию при портретной съемке даже при плохом освещении и ночью. Для качественных видео добавили функцию стабилизации лиц Steady Face. Стоимость начинается от 9,4 тыс. грн.

Характеристики Vivo V21e

Основная камера: с разрешением 64 МП (f/1,89) c сенсором Samsung Isocell GW3;

Вспомогательные камеры: ультраширокоугольный объектив 8 МП (f/2,2), макрообъектив 2 МП (f/2,4);

Вспышка: светодиодная;

Запись видео: 4К при 30 кадрах\c, замедленная съемка 120 кадров/c;

Фронтальная камера: 44 МП (f/2.45) с сенсором Samsung Isocell Slim GH1;

Стабилизация: оптическая и цифровая (Ultra stable video);

Фокусировка: сенсорная, автоматическая, фазированная;

Дисплей: 6,44 дюйма с разрешением 2400 x 1080 точек;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (до 2,3 ГГц);

Батарея: 4000 мАч;

Память: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ RAM.

Realme 8

Рейтинг недорогих смартфонов с хорошей камерой завершает детище Realme. Недорогой аппарат позволяет делать хорошие фото без особого труда, в этом пользователю поможет автоматический ИИ. При желании, фронтальная камера умеет снимать селфи с размытым фоном и ретушью лица. Модель подойдет людям, которые хотят получить стабильно работающий гаджет за умеренную цену — от 8 тыс. грн.

Характеристики realme 8

Основная камера: с разрешением 64 МП (f/1,79) c cенсором Omnivision OV64B;

Вспомогательные камеры: широкоугольный объектив 8 МП (f/2,5), макрообъектив 2 МП (f/2,4), черно-белый объектив 2 МП (f/2,4).

Вспышка: светодиодная;

Запись видео: 4К при 30 кадрах\c, замедленная съемка 240 кадров/c;

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.45) с сенсором Sony IMX471 Exmor RS;

Стабилизация: цифровая (Ultra stable video);

Фокусировка: сенсорная, автоматическая;

Дисплей: 6,44 дюйма с разрешением 2400 x 1080 точек;

Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio G95 (до 2,05 ГГц);

Батарея: 5000 мАч;

Память: 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ RAM.

Как выбрать бюджетный смартфон для съемок

При покупке смартфона для съемки следует обращать внимание на основные характеристики камеры. Количество мегапикселей всегда привлекает внимание, но даже объективы с одинаковым разрешением могут сильно отличаться по качеству. Поэтому стоит обращать внимание на сенсоры — матрицы со множеством ячеек-пикселей, которые улавливают свет для создания цифрового изображения. Самые лучшие камеры недорогих смартфонов оснащены сенсорами от Sony (IMX), Samsung (ISOCELL) и OmniVision.

Типы объективов имеют большое значение в зависимости от того, для чего именно будет использоваться камера. Если фотографировать при обычном дневном освещении или снимать панорамы, то следует сделать акцент на основном датчике, подойдет среднее разрешение 48-64 МП. Для групповых фотографий лучше использовать широкоугольный объектив, иногда такими дополняют и фронтальные камеры. Есть также макро-камеры с хорошим зумом, которые помогают запечатлеть предметы во всех деталях с близкого расстояния, а также объективы для черно-белой съемки.

Фотографам-любителям стоит позаботиться о стабилизации изображения во время съемки в движении или просто с рук. Существуют цифровая и оптическая технология, первая предусматривает выравнивание отдельных частей снимка при помощи ПО, а вторая выравнивает колебания механически — на линзе или матрице. Оптическая стабилизация гораздо эффективнее цифровой, но реализовать ее гораздо сложнее, что влияет на стоимость гаджетов. Есть также разные виды фокусировки, в одних смартфонах она происходит автоматически, в других пользователю необходимо настраивать самостоятельно.

В погоне за качественными снимками не стоит забывать и о других характеристиках смартфонов. Мощный процессор необходим для быстродействия устройства, емкий аккумулятор — для большей автономности, а дисплей — для просмотра фотографий.

Где лучше всего покупать смартфон

Лучше всего покупать технику в сертифицированных центрах производителя – там дадут и официальную гарантию, предоставят все необходимые документы и точно не продадут подделку. Крупные магазины электроники также обеспечивают высокое качество и гарантийное обслуживание, но там, как правило, выше цены. Есть также мелкие ритейлеры и онлайн-магазины, которые предлагают продукцию дешевле, заказывая непосредственно у поставщиков.

Если есть возможность, стоит отправиться в магазин лично, чтобы осмотреть и опробовать смартфон перед покупкой, в том числе оценить возможности камеры. Украинцы, которые не имеют времени для походов по магазинам или просто живут вдали от крупных городов, могут заказать гаджет онлайн через интернет-магазин. Сейчас существует множество методов защиты потребителей, например, наложенные платежи "Новой почты" и других служб доставки.