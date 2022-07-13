Найкращі недорогі смартфони з гарною камерою: топ 10 моделей на ринку України

Навіть дешевий гаджет може робити якісні фото, потрібно лише вибрати модель із відповідними характеристиками. Фокус розповість, як обрати недорогий смартфон із гарною камерою.

Невисока ціна пристрою не завжди означає низьку якість, часом виробники добре роблять одні елементи, заощаджуючи на інших. Фокус склав рейтинг недорогих смартфонів із гарною камерою.

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Смартфони з чудовою камерою

Ми оцінили смартфони вартістю до 15 тис. грн та відібрали 10 моделей з хорошими основними або селфі-камерами, не забуваючи й про інші характеристики. Ціни та наявність моделей в українських інтернет-магазинах перевірили через онлайн-сервіс Hotline, який показує, який смартфон недорогий із гарною камерою можна купити в Україні просто зараз.

Motorola Edge 20

Топ недорогих смартфонів із широкою камерою починає Motorola Edge 20, який за допомогою технології об'єднання пікселів видає фото з роздільною здатністю 12 МП (3 000×4 000 пікселів) із реалістичним передаванням кольорів і помітними деталями. Налаштування дозволяють знімати в оригінальних 108 МП, але тоді зображення створюються довше і більше "важать". Основний модуль пропонує непоганий нічний режим, а ширококутна камера може робити знімки на відстані приблизно 4 см. Підтримується 30-кратний зум. Вартість Motorola Edge 20 в Україні є досить маленькою, вона починається від 12,5 тис. грн.

Характеристики Motorola Edge 20

Основна камера: 108 МП, сенсор Samsung ISOCELL HM2 розміром 1/1,52 дюйми 0,7 мкм та об'єктивом шириною 24 мм f/1,9;

Допоміжні камери: камера 8 МП з 3-кратним оптичним зумом та 16-мп надширококутний об'єктив;

Спалах: подвійний світлодіодний;

Запис відео: 4K при 30 кадрах/c та 1080p при 60 кадрах/c;

Фронтальна камера: 32 МП сенсором OmniVision OV32B40 розміром 1/3 дюйми з роздільною здатністю 0,7 мкм, об'єктив 28 мм f/2,3;

Стабілізація: електронна;

Фокусування: фазове (основне) та фіксоване (фронтальне);

Дисплей: 6,7 дюймів із роздільною здатністю 1080 x 2400;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 778G (2,4 ГГц);

Акумулятор: 4 000 мАгод;

Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ RAM.

Motorola Moto G100

Недорогий смартфон із гарною камерою з чотирма об'єктивами, враховуючи 2-мегапіксельний датчик глибини та Time-of-Flight-камеру для розмиття заднього плану. Вдень на вулиці виходять фото з гарною різкістю і перенесенням кольорів, але якщо освітлення недостатньо, то можуть виходити нечіткими. Основний модуль робить знімки з роздільною здатністю 16 МП, є функція для 64 МП, але тоді смартфон потрібно довго тримати в одному положенні. Є режим нічної зйомки та цифровий зум, а в ультраширококутну камеру вбудовано світлодіодне підсвічування для макрознімків маленьких об'єктів. Модель коштує трохи дешевше за попередню — від 10 тис. грн.

Характеристики Motorola Moto G100

Основна камера: 64 МП із сенсором Omnivision OV64B та діафрагмою f/1,7;

Допоміжні камери: ширококутний об'єктив 16 МП (f/2,2), портретна 2 МП (f/2,4), ToF-сенсор 0,3 МП;

Спалах: LED;

Запис відео: уповільнена 240 кадрів/c, 6К при 30 кадрах/c, 4К при 60 кадрах/c;

Фронтальна камера: подвійна 16 МП + 8 МП для ультрашироких знімків;

Стабілізація: електронна;

Фокусування: лазерне та сенсорне;

Дисплей: 6,7 дюймів із роздільною здатністю 2520x1080;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 870 (до 3,2 ГГц)

Батарея: 5000 мАгод;

Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ RAM.

Samsung Galaxy A52s 5G

Смартфон отримав основну камеру середньої якості з роздільною здатністю фото 9000 x 7000 пікселів, яка гідно витримує конкуренцію серед топ смартфонів із найкращою камерою своєї цінової категорії. Є режим Auto HDR та оптимізація зображення за допомогою ШІ. Цифровий зум усього лише дворазовий, але зі своїми обов'язками справляється непогано, а от ультраширококутна камера працює чудово, іноді перевершує конкурентів. При денному світлі виходять насичені та чіткі фото, у приміщенні деталізація трохи втрачається. В Україні модель продається у ціновому діапазоні від 12 тис. до 15 тис. грн.

Характеристики Samsung Galaxy A52s 5G

Основна камера: 64 МП Sony IMX686 (f/1.7);

Допоміжні камери: надширококутний об'єктив 12 МП (f/2,2); 5 МП для глибини (f/2.4); макрооб'єктив 5 МП (f/2,4);

Спалах: LED;

Запис відео: 4K при 30 кадрах/c та 1080p при 60 кадрах/c, уповільнена зйомка 240 кадрів/c (720p);

Фронтальна камера: 32 МП (f/2,0);

Стабілізація: електронна та оптична (Super Steady);

Фокусування: сенсорне та фазове;

Дисплей: 6,5 дюймів із роздільною здатністю 2400 x 1080;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 778G (до 2,4 ГГц)

Батарея: 4500 мАгод;

Пам'ять: 6 ГБ ОЗУ та 128 ГБ RAM.

Samsung Galaxy A22 5G

Шанувальникам південнокорейського гіганта пропонуємо модель дешевше, яка також допоможе робити красиві фото. На відкритому просторі вдень смартфон демонструє точне фокусування та хорошу деталізацію, особливо на портретах, непогано знімає навіть за слабкого освітлення. У той же час, користувачі помічають нестабільність експозиції, погане фокусування відео та затримку затвора. Купити такий смартфон в Україні можна лише за 7 тис. грн, тому вона й потрапила у топ бюджетних смартфонів із гарною камерою.

Характеристики Samsung Galaxy A22 5G

Основна камера: 48 МП Samsung S5KGM2 (f/1,8);

Допоміжні камери: ширококутний об'єктив 5 МП (f/2,2); портретний 5 МП (f/2,4);

Спалах: LED;

Запис відео: 4K при 30 кадрах/с та 1080p при 60 кадрах/c, уповільнена зйомка 120 кадрів/c (720p);

Фронтальна камера: 8 МП (f/2,0);

Стабілізація: електронна;

Фокусування: сенсорне та автоматичне;

Дисплей: 6,6 дюймів із роздільною здатністю FHD+ (1080 x 2400 пікселів);

Процесор: 8-ядерний MediaTek Dimensity 700 (MT6833) (до 2,2 ГГц);

Батарея: 5000 мАгод;

Пам'ять: 4 ГБ ОЗУ та 64 ГБ RAM.

Google Pixel 4

Google відносно нещодавно почала випускати телефони, але ця модель варта увійти в топ недорогих смартфонів із гарною камерою. Спеціальні алгоритми допомагають смартфону обробляти знімки та видавати якісне зображення. Незважаючи на низьку роздільну здатність, фронтальна камера робить приємні селфі, є портретний режим із розмиттям фону. Телефон пропонує режим Live HDR+, який заздалегідь показує, як виглядатиме фото, щоб користувач міг змінити яскравість або контрастність. Функція Super Res Zoom дозволяє мінімізувати втрату якості за умов 8-кратного масштабування. Недоліком можна назвати відсутність ширококутного об'єктива, зате нічна зйомка на висоті, також є відмінний режим для зоряного неба. Такий смартфон коштуватиме українцям щонайменше 14,7 тис. грн.

Характеристики Google Pixel 4

Основна камера: 12,2 МП (f/1,7) із сенсором Sony Exmor IMX 363;

Допоміжні камери: телеоб'єктив 16 МП (f/2,4), 5 МП портретний (f/2,4);

Спалах: подвійний світлодіодний;

Запис відео: 4K при 30 кадрах/c з охопленням 90 градусів;

Фронтальна камера: 8 МП (f/2.0), є камера ToF;

Стабілізація: оптична;

Фокусування: сенсорне та автоматичне;

Дисплей: 5,7 дюймів із роздільною здатністю 2280x1080 пікселів;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 855 (до 2,85 ГГц);

Батарея: 2800 мАгод;

Пам'ять: 6 ГБ ОЗУ та 64 ГБ RAM.

Oppo Find X3 Lite

Камера смартфона дарує яскраві та чіткі зображення під час зйомки на вулиці, деталі добре видно навіть після дворазового цифрового зуму, хоча кольори можуть здаватися трохи неприродними. Стабілізація добре згладжує шорсткості навіть у випадку з об'єктами, що рухаються, такими як тварини, хороший автофокус. За слабкого освітлення якість фото помітно падає, з'являється "шум", але саме тому пристрій потрапив у топ дешевих смартфонів із гарною камерою, а не рейтинг флагманів. Купити модель в Україні можна від 11,5 тис. грн.

Характеристики Oppo Find X3 Lite

Основна камера: 64 МП (f/1,7);

Допоміжні камери: ширококутний об'єктив 8 МП (f/2,2); чорно-білий об'єктив 2 МП (f/2,4); макролінза 2 МП (f/2,4);

Спалах: світлодіодний;

Запис відео: 4K при 30 кадрах/c, 1080p при 60 кадрах/c, уповільнена зйомка 240 кадрів/c (720p);

Фронтальна камера: 32 МП (f/2.4);

Стабілізація: оптична;

Фокусування: тривале автоматичне, цифрове, фазове та сенсорне;

Дисплей: 6,4 дюйми з роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 765G (до 2,4 ГГц);

Батарея: 4300 мАгод;

Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ RAM.

HUAWEI P40 lite

Недорогий смартфон із дуже гарною камерою, і нехай 48 МП вас не бентежать. Основний модуль з чотирма об'єктивами робить хороші знімки, хоча ширококутний об'єктив іноді допускає спотворення, які помітні тільки якщо уважно придивлятися. Знімки виділяються реалістичним передаванням кольорів, але кольори можна змінити за допомогою функції ШІ. Можна знімати гарні панорами з кутом 180 градусів. На жаль, немає можливості записувати відео в режимі 4К, але можна перейти на ширококутну камеру. Ціни на HUAWEI P40 lite розпочинаються від 10,5 тис. грн.

Характеристики HUAWEI P40 lite

Основна камера: 48 МП (f/1,8) із сенсором Sony IMX 586 Exmor RS;

Допоміжні камери: ширококутний об'єктив 8 МП (f/2,4), портретний 2 МП (f/2,4), макролінза 2 МП (f/2,4);

Спалах: світлодіодний;

Запис відео: 1080p при 30 кадрах;

Фронтальна камера: 16 МП (f/2.0);

Стабілізація: цифрова;

Фокусування: сенсорне;

Дисплей: 6,4 дюйми з роздільною здатністю 2310 x 1080 пікселів, LCD;

Процесор: 8-ядерний Huawei Kirin 810 (до 2,27 ГГц);

Батарея: 4200 мАгод;

Пам'ять: 6 ГБ ОЗУ та 128 ГБ RAM.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

У топ смартфонів із найкращою камерою потрапила і продукція китайської компанії Xiaomi, адже вона пропонує цікаві функції. Наприклад, ШІ прибирає тінь і робить букви чіткими під час зйомки документів. Користувач може знімати відразу і на фронтальну, і на основну камери, також доступні режим клонування і довга витримка. Розробники додали свій набір колірних фільтрів для незвичайних фото. Ймовірно, це один із найдешевших смартфонів з роздільною здатністю 108 МП, його можна купити приблизно за 10 тис. грн.

Характеристики Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Основна камера: ширококутна з роздільною здатністю 108 МП (f/1,9) із сенсором Samsung Isocell S5KHM2;

Допоміжні камери: ультраширококутний об'єктив 8 МП (f/2,2), портретний 2 МП (f/2,4), макролінза 2 МП (f/2,4);

Спалах: світлодіодний;

Запис відео: 4К при 30 кадрах, сповільнена зйомка 960 кадрів/c;

Фронтальна камера: 16 МП (f/2.45) із сенсором Sony IMX471 Exmor RS;

Стабілізація: цифрова;

Фокусування: сенсорне та автоматичне;

Дисплей: 6,67 дюймів із роздільною здатністю 2400 x 1080 пікселів;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 732G (до 2,3 ГГц);

Батарея: 5020 мАгод;

Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ RAM.

Vivo V21e

Смартфон найкраще підійде для любителів селфі завдяки фронтальній камері з високою роздільною здатністю та автофокусом. Розробники забезпечили покадрове шумозаглушення та високу деталізацію під час портретної зйомки навіть за поганого освітлення і вночі. Для якісного відео додали функцію стабілізації облич Steady Face. Вартість розпочинається від 9,4 тис. грн.

Характеристики Vivo V21e

Основна камера: з роздільною здатністю 64 МП (f/1,89) із сенсором Samsung Isocell GW3;

Допоміжні камери: ультраширококутний об'єктив 8 МП (f/2,2); макрооб'єктив 2 МП (f/2,4);

Спалах: світлодіодний;

Запис відео: 4К при 30 кадрах, сповільнена зйомка 120 кадрів/c;

Фронтальна камера: 44 МП (f/2.45) із сенсором Samsung Isocell Slim GH1;

Стабілізація: оптична та цифрова (Ultra stable video);

Фокусування: сенсорне, автоматичне, фазоване;

Дисплей: 6,44 дюйми з роздільною здатністю 2400 x 1080 пікселів;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (до 2,3 ГГц);

Батарея: 4000 мАгод;

Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ RAM.

Realme 8

Рейтинг недорогих смартфонів із гарною камерою завершує дітище Realme. Недорогий апарат дозволяє робити хороші фото без особливих зусиль, в цьому користувачеві допоможе автоматичний ШІ. За бажання фронтальна камера вміє знімати селфі з розмитим фоном та обличчям. Модель підійде людям, які хочуть отримати гаджет, що стабільно працює, за помірну ціну — від 8 тис. грн.

Характеристики realme 8

Основна камера: з роздільною здатністю 64 МП (f/1,79) із сенсором Omnivision OV64B;

Допоміжні камери: об'єктив ширококутний 8 МП (f/2,5), макрооб'єктив 2 МП (f/2,4), чорно-білий об'єктив 2 МП (f/2,4).

Спалах: світлодіодний;

Запис відео: 4К при 30 кадрах, сповільнена зйомка 240 кадрів/c;

Фронтальна камера: 16 МП (f/2.45) із сенсором Sony IMX471 Exmor RS;

Стабілізація: цифрова (Ultra stable video);

Фокусування: сенсорне, автоматичне;

Дисплей: 6,44 дюйми з роздільною здатністю 2400 x 1080 пікселів;

Процесор: 8-ядерний MediaTek Helio G95 (до 2,05 ГГц);

Батарея: 5000 мАгод;

Пам'ять: 6 ГБ ОЗУ та 128 ГБ RAM.

Як обрати бюджетний смартфон для зйомок

Купуючи смартфон для зйомки, варто звертати увагу на основні характеристики камери. Кількість мегапікселів завжди привертає увагу, але навіть об'єктиви з однаковим дозволом можуть відрізнятися за якістю. Тому варто звертати увагу на сенсори — матриці з безліччю осередків-пікселів, які вловлюють світло для створення цифрового зображення. Найкращі камери недорогих смартфонів оснащені сенсорами від Sony (IMX), Samsung (ISOCELL) та OmniVision.

Типи об'єктивів мають велике значення залежно від того, для чого саме використовуватиметься камера. Якщо фотографувати за звичайного денного освітлення або знімати панорами, варто зробити акцент на основному датчику, підійде середня роздільна здатність 48-64 МП. Для групових фото краще використовувати ширококутний об'єктив, іноді доповнюють такими і фронтальні камери. Є також макрокамери з гарним зумом, які допомагають відобразити предмети у всіх деталях зблизька, а також об'єктиви для чорно-білої зйомки.

Фотографам-аматорам варто подбати про стабілізацію зображення під час зйомки в русі або просто з рук. Існують цифрова й оптична технологія, перша передбачає вирівнювання окремих частин знімка за допомогою ПЗ, а друга вирівнює коливання механічно — на лінзі чи матриці. Оптична стабілізація набагато ефективніша за цифрову, але реалізувати її набагато складніше, що впливає на вартість гаджетів. Є також різні види фокусування, в одних смартфонах воно відбувається автоматично, в інших користувачеві необхідно налаштовувати самостійно.

У гонитві за якісними знімками не варто забувати й про інші характеристики смартфонів. Потужний процесор необхідний для швидкодії пристрою, ємний акумулятор для більшої автономності, а дисплей для перегляду фото.

Де найкраще купувати смартфон

Найкраще купувати техніку в сертифікованих центрах виробника — там дадуть й офіційну гарантію, нададуть усі необхідні документи та точно не продадуть підробку. Великі магазини електроніки також забезпечують високу якість та гарантійне обслуговування, але там, як правило, вищі ціни. Є також дрібні ритейлери й онлайн магазини, які пропонують продукцію дешевше, замовляючи безпосередньо в постачальників.

Якщо є можливість, варто вирушити в магазин особисто, щоб оглянути та випробувати смартфон перед покупкою, зокрема оцінити можливості камери. Українці, які не мають часу для походів магазинами або просто живуть далеко від великих міст, можуть замовити гаджет онлайн через інтернет-магазин. Зараз існує безліч методів захисту споживачів, наприклад, післяплати "Нової пошти" та інших служб доставки.