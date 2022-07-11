Российский смартфон для спецслужб и военных может взломать любой хакер

"Лаборатория Касперского" больше не защищает спецустройство Aquarius NS M11.

Карманный персональный компьютер Aquarius NS M11, который позиционируется как защищенное устройство для спецслужб и военных РФ, больше не будет обслуживаться компанией "Лаборатория Касперского", специализирующейся на обеспечении кибербезопасности. Подробности сообщило издание "Ведомости".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Модели Aquarius, выпущенные в 2021 году, работали при помощи операционных систем KasperskyOS (разработка "Лаборатории Касперского") и "Аврора" (разработка "Ростелекома"). Теперь Aquarius NS M11 перейдет на ОС "Аврора". Представитель "Лаборатории" сообщил, что KasperskyOS найдет применение в других проектах, нацеленных на обслуживание "корпоративного и индустриального сегментов бизнеса".

Представитель "Аквариуса" в комментарии изданию CNews отметил, что "Kaspersky OS по разным причинам… не подошла под наш КПК, поэтому стороны решили от сотрудничества в этом проекте отказаться". По его словам, теперь основным партнером станет госкомпания "Ростелеком", которой принадлежит ОС "Аврора". Также в компании надеются привлечь к сотрудничеству других российских разработчиков, потому что в 2022 году планируют выпустить новую версию устройства. Источник также отметил, что в данный момент заказчики тестируют рабочие концепты.

Согласно CNews, Aquarius NS M11 оснащен 8-ядерным ARM-процессором, экраном диагональю 6,67 дюйма, аккумулятором емкостью 5000 мАч. Кроме ОС "Аврора", по желанию заказчика, на смартфон можно на КПК можно установить ОС Android. Компания-разработчик утверждает, что телефон создавался под нужды госслужащих, служб быстрого реагирования и соцобеспечения, крупных корпоративных клиентов, нуждающихся в защите информации.

Какая компания, кроме вышеупомянутого "Ростеха", будет обеспечивать безопасность данных, — неизвестно.

Ранее Фокус информировал о том, что в РФ выпустили на рынок "отечественный" смартфон AYYA. Несмотря на то, что его активно рекламировали российские чиновники, популярности среди пользователей он не снискал. Этот аппарат также работает на базе ОС "Аврора", разработанной на основе Sailfish OS (продукт финской компании Jolla, акции которой купили российский бизнесмен Григорий Березкин и "Ростелеком").

Писали о том, что госкорпорация "Ростех", которой руководит друг Путина Чемезов, а также ее "дочки" попали в новый санкционный список США. Компании уличили в работе на российскую оборонную промышленность.