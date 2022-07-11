Російський смартфон для спецслужб та військових може зламати будь-який хакер

"Лабораторія Касперського" більше не захищає спецпристрій Aquarius NS M11.

Кишеньковий персональний комп'ютер Aquarius NS M11, який позиціюють як захищений пристрій для спецслужб та військових РФ, більше не обслуговуватиме компанія "Лабораторія Касперського", що спеціалізується на забезпеченні кібербезпеки. Подробиці повідомило видання "Ведомости".

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Моделі Aquarius, випущені у 2021 році, працювали за допомогою операційних систем KasperskyOS (розробка "Лабораторії Касперського") та "Аврора" (розробка "Ростелекому"). Тепер Aquarius NS M11 перейде на ОС "Аврора". Представник "Лабораторії" повідомив, що KasperskyOS знайде застосування в інших проєктах, орієнтованих на обслуговування "корпоративного та індустріального сегментів бізнесу".

Представник "Акваріуса" в коментарі виданню CNews зазначив, що "Kaspersky OS з різних причин… не підійшла під наш КПК, тому сторони вирішили від співпраці в цьому проєкті відмовитися". За його словами, наразі основним партнером стане держкомпанія "Ростелеком", якій належить ОС "Аврора". Також у компанії сподіваються залучити до співпраці інших російських розробників, тому що у 2022 році планують випустити нову версію пристрою. Джерело також зазначило, що зараз замовники тестують робочі концепти.

Відповідно до CNews, Aquarius NS M11 оснащений 8-ядерним ARM-процесором, екраном діагоналлю 6,67 дюйма, акумулятором місткістю 5000 мАг. Окрім ОС "Аврора", за бажанням замовника, на смартфон можна на КПК можна встановити ОС Android. Компанія-розробник стверджує, що телефон створювався під потреби держслужбовців, служб швидкого реагування та соцзабезпечення, великих корпоративних клієнтів, які потребують захисту інформації.

Яка компанія, окрім вищезгаданого "Ростеху", забезпечуватиме безпеку даних, — невідомо.

Раніше Фокус інформував про те, що в РФ випустили на ринок "вітчизняний" смартфон AYYA. Попри те, що його активно рекламували російські чиновники, популярності серед користувачів він не набув. Цей апарат також працює на базі ОС "Аврора", розробленої на основі Sailfish OS (продукт фінської компанії Jolla, акції якої купили російський бізнесмен Григорій Березкін та "Ростелеком").

Писали про те, що держкорпорація "Ростех", якою керує друг Путіна Чемезов, а також її "дочки" потрапили до нового списку санкцій США. Компанії викрили у роботі на російську оборонну промисловість.