"Ростех" та її дочірні компанії потрапили під санкції США через роботу на ВПК Росії

У списку опинилися також "Об'єднана авіабудівна корпорація", ПАТ "Туполєв", АТ "Технодинаміка", ВАТ "Роселектроніка" й інші.

Міністерство фінансів США доручило своєму Управлінню з контролю за іноземними активами внести до списку санкцій російську державну корпорацію "Ростех", а також деякі дочірні підприємства. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Мінфін ухвалив таке рішення після того, як уряд США після саміту G7 анонсував черговий пакет санкцій проти РФ. В офіційному релізі американське відомство вказує на те, що розцінює "Ростех" як "велике державне підприємство, створене для консолідації російського технологічного, аерокосмічного та військово-промислового досвіду". Під санкції корпорація потрапила через те, що їй відведено "провідне місце" у роботі ВПК Росії.

Крім власне "Ростех", у списку санкцій опинилися ті компанії, які на 50% або більше відсотків "прямо чи опосередковано пов'язані з держкорпорацією". Йдеться про такі дочірні підприємства, як "Об'єднана авіабудівна корпорація", ПАТ "Туполєв", АТ "Технодинаміка", ВАТ "Роселектроніка" та інші компанії.

Мінфін США назвав крайню дату, яка визначає завершення угод із корпорацією-ізгоєм та її "дочками" — це 11 серпня 2022 року.

"Усі операції, які необхідні для завершення транзакцій з корпорацією "Ростех", дозволено проводити до 11 серпня 2022 року", — сказано в документі.

Раніше проти "Ростех" запровадили санкції такі країни, як Велика Британія, Австралія, Канада, країни-члени Європейського Союзу, Нова Зеландія, Швейцарія.

Фокус писав про те, що Канада закрила доступ російським техно-компаніям до своїх технологій, які найчастіше використовуються ВПК.