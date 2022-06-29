"Ростех" и ее дочерние компании попали под санкции США из-за работы на ВПК России

В списке оказались также "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО "Туполев", АО "Технодинамика", ОАО "Росэлектроника" и др.

Министерство финансов США поручило своему Управлению по контролю за иностранными активами внести в санкционный список российскую государственную корпорацию "Ростех", а также некоторые дочерние предприятия. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Минфин принял такое решение после того, как правительство США после саммита G7 анонсировало очередной пакет санкций против РФ. В официальном релизе американское ведомство указывает на то, что расценивает "Ростех", как "крупное государственное предприятие, созданное для консолидации российского технологического, аэрокосмического и военно-промышленного опыта". Под санкции корпорация угодила по причине того, что ей отведено "ведущее место" в работе ВПК России.

Кроме самой "Ростех", в санкционном списке оказались те компании, которые на 50% или больше процентов "прямо или косвенно связаны с госкорпорацией". Речь идет о таких дочерних предприятиях, как "Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО "Туполев", АО "Технодинамика", ОАО "Росэлектроника" и другие компании.

Минфин США назвал крайнюю дату, определяющую завершение сделок с корпорацией-изгоем и ее "дочками" — это 11 августа 2022 года.

"Все операции, которые необходимы для завершения транзакций с корпорацией "Ростех"… разрешено проводить до 11 августа 2022 года", — сказано в документе.

Ранее против "Ростех" ввели санкции такие страны, как Великобритания, Австралия, Канада, страны-члены Европейского Союза, Новая Зеландия, Швейцария.

Фокус писал о том, что Канада закрыла доступ российским техно-компаниям к своим технологиям, которые зачастую используются ВПК.