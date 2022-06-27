Россия не сможет создавать "умное" оружие: США лишат ВПК РФ доступа к своим технологиям

Вторичные санкции коснутся государств, которые поддерживают Россию в войне против Украины.

В ходе саммита G7 представители США объявили о введении очередного пакета санкций против России. Среди прочего, санкции предусматривают увеличение давления на полупроводниковых производителей, передает 3dnews.ru со ссылкой на Белый Дом.

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В документе указано, что в течение "нескольких месяцев экспорт США в Россию, в том числе критически важных технологий, необходимых Путину для поддержания своих вооруженных сил, сократился примерно на 97%".

Новый санкционный пакет предусматривает введения мер, направленных на лишение "путинского военно-промышленного комплекса" критически важных компонентов.

"Эффективность наших мер со временем будет только возрастать, что еще больше изолирует Россию от мировой экономики", — сказано в документе.

В релизе также указывается, что новые санкции направлены, прежде всего, против российского ВПК и цепочек поставок.

"Лидеры "большой семерки" согласуют и расширят адресные санкции, чтобы еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками, особенно тем, которые поддерживают российскую военную промышленную базу и технологический сектор. Государственный департамент и Министерство финансов Соединенных Штатов… введут блокирующие санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий, в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам других юридических и физических лиц, связанных со сферой обороны, чтобы сделать для России невозможной замену той военной техники, которую она уже потеряла во время жестокой войны с Украиной", — сообщает документ.

В планах правительства США — ввести санкции против компаний, ​​поддерживающих Россию, добавив их в список юридических лиц, которым запрещено покупать товары и технологии американского происхождения, такие как полупроводники. Миссия будет возложена на Министерство торговли США. Из этого следует, что давление будет оказано не только на саму страну-агрессора, но и на предприятия из тех стран, которые поддерживают ее.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ не верят в то, что страну смогут отключить от Глобальной Сети, но даже если это и случится, то в Кремле к такому сценарию уже готовы.