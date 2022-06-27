Росія не зможе створювати "розумну" зброю: США позбавлять ВПК РФ доступу до своїх технологій

Вторинні санкції стосуватимуться держав, які підтримують Росію у війні проти України.

У процесі саміту G7 представники США оголосили про запровадження чергового пакету санкцій проти Росії. Серед іншого, санкції передбачають збільшення тиску на напівпровідникових виробників, передає 3dnews.ru з посиланням на Білий Дім.

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У документі зазначено, що "протягом кількох місяців експорт США в Росію, зокрема критично важливих технологій, необхідних Путіну для підтримки своїх збройних сил, скоротився приблизно на 97%".

Новий санкційний пакет передбачає запровадження заходів, спрямованих на позбавлення "путінського військово-промислового комплексу" критично важливих компонентів.

"Ефективність наших заходів згодом лише зростатиме, що ще більше ізолює Росію від світової економіки", — сказано в документі.

У релізі також зазначається, що нові санкції спрямовані насамперед проти російського ВПК і ланцюжків поставок.

"Лідери "великої сімки" узгодять і розширять адресні санкції, щоб ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, вироблених нашими економіками, особливо тим, що підтримують російську військову промислову базу та технологічний сектор. Державний департамент і Міністерство фінансів Сполучених Штатів… запровадять блокувальні санкції щодо великих державних оборонних підприємств, на додаток до оборонних дослідницьких організацій і десятків інших юридичних і фізичних осіб, пов'язаних зі сферою оборони, щоб унеможливити заміну тієї військової техніки, яку вона вже втратила під час жорстокої війни з Україною", — повідомляє документ.

У планах уряду США — запровадити санкції проти компаній, які підтримують Росію, додавши їх до списку юридичних осіб, яким заборонено купувати товари та технології американського походження, такі як напівпровідники. Місію буде покладено на Міністерство торгівлі США. З цього випливає, що тиск чинитиметься не лише на саму країну-агресора, а й на підприємства з тих країн, які її підтримують.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ не вірять у те, що країну зможуть відключити від глобальної мережі, але навіть якщо це станеться, то в Кремлі до такого сценарію вже готові.