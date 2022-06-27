У Росії готові до відключення від глобального інтернету

У Кремлі впевнені, що "суверенний" інтернет забезпечить функціонування всіх онлайнових систем.

Спецпредставник президента РФ із цифровізації Дмитро Пєсков заявив нещодавно, що хоча Росію "неможливо відключити від інтернету", у країні все одно готові до такого сценарію. Про це повідомляє rbc.ru.

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Чиновник розповів в інтерв'ю "РІА Новини", що "суверенний" інтернет зможе функціонувати навіть за умови, якщо РФ відключать від глобальної мережі.

"Ми підготувалися так, щоб російський інтернет продовжив існування, навіть якщо у нас його відключать... Якщо нам його відключать ззовні, то ми виживемо: локальні ресурси працюватимуть, а конектори до світового інтернету ми добудуємо", — заявив спецпредставник президента з цифрового та технологічного розвитку Дмитро Пєсков.

У 2019 році в РФ тестували сценарій, за якого країну відключають від глобальної мережі. Тоді Кремль рапортував про справність роботи російської мережі. Після вторгнення російських військ на територію України з'явилися чутки про те, що в країні-агресорі хочуть відгородитись файрволом від усього світу. Але в березні 2022 року Мінцифри РФ повідомило, що в Кремлі таких кроків не робитимуть. Як повідомляє РБК, після початку війни регіональні держоргани РФ зобов'язали передати в Кремль усі дані про ресурси, які їм належать. Також російські держсайти мали переїхати на DNS-сервери, що знаходяться на території Росії. У профільному міністерстві пояснили, що все це було зроблено лише для того, щоб "забезпечити громадянам доступність російських ресурсів", незважаючи на велику кількість кібератак. Водночас Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки, у лютому 2022 року згадував про те, що Росія може бути відключена від мережі з ініціативи США. Медведєв тоді сказав, що Кремль має план дій на такий випадок і має "суверенний" інтернет, який все виправить.

Нагадаємо, що на початку квітня Білий Дім зарахував деякі продукти та послуги американських технологічних компаній критично важливими для підтримки життєдіяльності громадян РФ, які повинні мати доступ до інтернету, щоб отримувати правдиву інформацію про те, що відбувається в їхній країні, Україні та світі. Деякі BigTech-компанії саме з цією метою залишаються на російському ринку, незважаючи на тиск із боку російської влади, наприклад Google, YouTube.

Раніше ми повідомляли, що інженери створили незалежну мережу завдяки вивченню поведінки бактерій. Винахідники створили антени-парасольки, що передають WiFi-сигнали. Вони впевнені, що така технологія допоможе людям краще координуватися під час мітингів, навіть якщо влада почне глушити інтернет.