Бактерії підказали інженерам, як створити незалежний інтернет на вулицях (відео)

Антени зі звичайних парасольок передають WiFi-сигнали на великі відстані та можуть допомогти людям координуватися під час мітингів.

Американські інженери розробили технологію для запуску децентралізованої інтернет-мережі, надихнувшись бактеріями. Про цей винахід пише Forbes.

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Німецьке видання Ars Electronica провела щорічну премію в галузі медіамистецтва "Золота Ніка". Переможцями в номінації "Інтерактивне мистецтво +" стали Чон Хсу та Наталія Рівера з Берлінського університету мистецтв, які розробили інструмент Bi0film.net, що дозволяє зробити протести ефективнішими. За словами вчених, в основі технології лежить те, як бактерії утворюють мережі та спілкуються одне з одним.

Деякі мікроорганізми утворюють на поверхнях предметів біоплівки, які помітні навіть неозброєним поглядом. Для створення таких мереж бактеріям доводиться спілкуватися одне з одним завдяки процесу під назвою "відчуття кворуму", передаючи повідомлення у вигляді молекули сусіднім клітинам. Вони враховують, скільки молекул отримують від сусідів, і змінюють поведінку в разі, якщо середовище стає переповненим.

"Бактерії, які з'явилися задовго до нас, розробили дивовижні технології розподіленої комунікації, самоорганізації та співпраці", — наголосили дослідники.

У випадку Bi0film.net роль бактерій виконують люди зі спеціальними антенами для посилення WiFi-сигналу, зробленими у вигляді парасольки. Вони підключаються до мінісерверів, ретрансляторів або маршрутизаторів і значно збільшують зону покриття сигналу. ПЗ засноване на програмі Ендрю Макніла з відкритим вихідним кодом. Парасолі-антени формують децентралізовану інтернет-мережу на великій площі, наприклад, у певному районі міста. Це допоможе проводити акції протесту під час пандемії або в інших умовах, коли неможливо об'єднатися у велику юрбу на вулицях.

В описі своєї роботи Чон Хсу та Наталія Рівера вихваляють стійкість бактерій — зазвичай її сприймають як щось погане, що заважає лікуванню хвороб, проте, з іншого боку, стійкість допомагає мікроорганізмам поєднувати зусилля для виживання. Розробники обрали для свого проєкту жовті парасольки, які стали символом "Революції парасольок" у Гонконгу 2014 року.

"Ми прагнемо полегшити підключення до альтернативних мереж і водночас визнаємо важливість пошуку автономії в наших комунікаційних технологіях зараз, коли інтернет-цензура використовується як інструмент репресій із боку авторитарних режимів", — наголосили співробітники Берлінського університету мистецтв.

Вони вважають, що Bi0film.net стане поштовхом для створення нових систем зв'язку, більш автономних і децентралізованих. Дослідники планують запровадити p2p-шифрування повідомлень і об'єднати спільноти в усьому світі.

Раніше в США протестували саморобний інтернет, незалежний від влади. Систему можна швидко розвернути прямо на вулицях у разі відключення мереж або поломки основного обладнання. Можливості автономної мережі невеликі, проте за допомогою її можна надсилати текстові повідомлення між пристроями.

Писали також, як користувачам зв'язуватися в разі зникнення інтернету. Вже існують спеціальні програми для смартфонів і комп'ютерів, які дозволять безпечно спілкуватися, не боячись прослуховування, та обходити блокування з боку провайдерів.