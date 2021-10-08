Із дротів і палиць: у США тестують саморобний інтернет, незалежний від влади

Американські активісти розраховують, що систему можна буде швидко розгорнути на стовпах і деревах у разі несподіваного відключення глобальної мережі під час акцій, мітингів або екстремальних ситуацій.

Проект The Mycelium Mesh тестує в США саморобну інтернет-мережу.

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Подробиці стали відомі виданню Motherboard.

Розробники планують надати користувачам децентралізовану й автономну порожнисту мережу, яку можна використовувати для обміну текстовими повідомленнями в разі відключення глобального інтернету. Вона стане альтернативним засобом зв'язку, якщо влада відключить звичайне з'єднання у зв'язку з політичними протестами, або комунікації будуть пошкоджені в результаті природних або техногенних катастроф. Під час випробувань в Атланті, штат Джорджія, учасникам вдалося обмінятися повідомленнями на відстані в 20 км.

"Мережа, яку ми всі використовуємо, працюватиме нормально в 99,9% випадків. Але коли цього не відбувається, це велика проблема. Контроль влади над нашими комунікаціями повністю зумовлює всі наші дії, а значить — і наше майбутнє. У результаті люди не можуть змінити ситуацію навіть рішучим і радикальним шляхом", — прокоментував організатор проекту Марлон Каутц.

Проект Mycelium Mesh має на меті усунути ризик відключення за допомогою системи, яку активісти зможуть швидко встановлювати на деревах, стовпах, будівлях та інших відповідних об'єктах. Вузли можна самостійно зібрати з дешевих матеріалів і оснастити саморобними батареями, щоб зробити незалежними від електромереж. Роботу системи забезпечує комп'ютерна модель з відкритим вихідним кодом. Надалі програмісти збираються впровадити механізм шифрування повідомлень.

[ + – ] Установка вузла для саморобного інтернету в США Фото: Vice

Комірчаста мережа розподіляється між різними вузлами (нодами) і не залежить від центральних інтернет-провайдерів. Некомерційні організації все частіше пропонують такий метод зв'язку, встановлюючи мережеве обладнання в будинках, а потім підключаючи його до звичайного інтернету через "супервузли". Улітку 2020 роки таку мережу запустили в таборі у мерії Нью-Йорка під час протестів проти жорстокості з боку поліцейських. У теорії, представники влади можуть відключати некомерційні вузли, вриваючись у будинки протестувальників.

За даними Motherboard, у 2011 році поліція відключила бездротову мережу на залізниці в Сан-Франциско, щоб запобігти протестам проти вбивства Оскара ґранта і Чарльза Гілла. У 2016 році спільнота Water Protectors у Стендінг-Рок заявила про перебої в роботі мобільного зв'язку: часто протестувальники не могли завантажити відео, використовувати соцмережі та вести прямі трансляції. У лютому 2021 року військові М'янми відключили телекомунікації та Wi-Fi практично по всій країні.

Як підрахувала дослідницька компанія Top10VPN, із 2019 року 45 країн відключали інтернет 239 раз.

"Відключення інтернету не відбувається в ситуації, коли все йде добре. Вони пригнічують протести, убивають мирних жителів. Ви живете в страху, що вночі з вами щось може трапитися. І ви думаєте: якщо немає інтернету, ви не можете розмовляти зі своїми друзями або колегами про те, що відбувається", — зазначив правозахисник із М'янми.

Раніше писали, що житель США провів власну оптоволоконну інтернет-мережу, не дочекавшись провайдерів. Він протягнув кабелі, витративши $145 тис. і вирішив підключати сусідів на ринкових умовах.

Тим часом, у країнах Азії збираються запустити приватний 5G-інтернет. Тайванська компанія Pegatron об'єдналася з Microsoft, щоб випускати мобільні базові станції, здатні забезпечити автономну мережу на невеликій території.