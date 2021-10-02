Сам собі провайдер. Американець провів власну Інтернет-мережу і підключив сусідів

Місцеві провайдери довго не могли забезпечити йому гідну швидкість з'єднання, тому чоловік вирішив протягнути власне оптоволокно. Проект обійшовся в $145 тис.

Житель американського штату Мічиган Джаред Маух заснував власну компанію і провів оптоволокно через те, що йому довго не могли провести кабельний інтернет. Про це пише видання Arstechnicа.

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Чоловік живе в невеликому містечку Скіо і працює старшим мережевим архітектором в компанії Akamai. Намучавшись з повільним інтернетом, він став сам собі провайдером, простягнув оптоволокно до свого житла, а також проклав ще близько 8 кілометрів кабелів в деяких районах свого міста і сусіднього Ліма. У січні 2021 року чоловік підключив до своєї мережі з пропускною спроможністю 10 Гбіт/с вже 30 будинків і продовжував отримувати замовлення. Багато жителів району користуються мобільним зв'язком і також є потенційними клієнтами. Він також планує розширюватися на сусідні населені пункти.

[ + – ] Джаред Маух Фото: arstechnica.com

Коли Джаред Маух переїхав до свого будинку в 2002 році, йому підключили лінію Т1 зі швидкістю 1,5 Мбіт/с — на той момент це була вельми хороше Інтернет-з'єднання. Йшов час, технології ставали все більш вимогливими до швидкості мережі, а провайдер все ніяк не підключав оптоволокно або кращий кабель. Тоді користувач вирішив взяти справу у власні руки. Спочатку він перейшов до провайдера бездротового Інтернету Comcast, який обіцяв забезпечити швидкість близько 50 Мбіт/с, проте зажадав $50 000 на розширення кабельної мережі до будинку в Скіо. Така сума здалася американцеві просто захмарною.

"Якби вони оцінили його в $10 000, я б виписав їм чек. Це було так багато — $50 000, що змусило мене задуматися, чи варто це того. Навіщо мені платити їм за розширення їх мережі, якщо я нічого не отримаю від цього?", — пояснив чоловік.

Близько п'яти років тому мобільний оператор AT&T запропонувала Джаред Маух з'єднання за технологією DSL (цифрова абонентська лінія). Незабаром вона перестала надавати такі послуги новим клієнтам і не відновила обладнання в сільських регіонах до сучасних стандартів. Тоді-то мережевий архітектор вирішив зробити власну мережу і відкрити компанію під назвою Washtenaw Fiber Properties LLC.

[ + – ] Конвертер, встановлений на будинку клієнта Фото: arstechnica.com

Уряд штату Мічиган офіційно зареєструвало організацію як телефонну компанію, проте Джаред Маух надає виключно інтернет-зв'язок. Він пояснив, що за документами надає послуги на індивідуальній основі.

Провайдер-ентузіаст витратив $ 145 тис., З яких $ 95 тис. Заплатив підряднику, прокласти більшу частину труб, адже оптоволоконні лінії зазвичай розміщують під землею на глибині близько двох метрів, а то і глибше, щоб обійти газові труби та інші комунікації. У березні 2020 року Джаред Маух доручив підряднику прокласти два паралельних трубопроводу — один з кабелями, а інший порожній, щоб в майбутньому провести по ньому більш потужну лінію або просто здавати в оренду.

Оптоволокно підприємець простягав сам, використовуючи саморобну повітродувку з взятого в оренду компресора та інших деталей вартістю близько $50 — на ринку така техніка коштує близько $26 тисяч. Ще $ 8 тисяч пішло на бурильну установку, яка допомогла акуратно прокласти кабелі під дорогами.

Маух купує підключення до Інтернету і смугу пропускання для свого інтернет-провайдера у ACD.net, найближчий кабельний вузол якого розташований за три кілометри від будинку американця. Після підключення, пропускна здатність направляється до розподільної панелі оптоволокна, що належить підприємцю, вона діє як концентратор, що забезпечує зв'язок для клієнтів. Він також домовився з компанією 123Net про резервне з'єднання, щоб уникнути збоїв.

[ + – ] Розподільна панель для оптоволокна Фото: arstechnica.com

У своєму будинку Джаред Маух встановив маршрутизатор Arista для зв'язку з ACD.net, термінал оптичної лінії Ubiquiti, сервер Intel NUC для мережевого моніторингу, побудови графіків і тестування швидкості клієнта, Mac Mini для резервного копіювання та мікрокомп'ютер Raspberry Pi 4, який служить резервним DHCP- сервером. У нього також є резервний генератор для всього будинку, хоча його клієнти все одно ризикують втратити зв'язок при відключенні електроенергії.

У будинках клієнтів чоловік встановлює медіаконвертер Mikrotik RBFTC11 з модулем Ubiquiti PON-to-Ethernet. Користувачі можуть поставляти свої власні роутери або купувати їх у Джареда Маух за вищою ціною. Деякі клієнти оплатили $ 5 тисяч доларів авансом, щоб компенсувати витрати провайдера на будівництво і отримати безкоштовний Інтернет в майбутньому. Джаред Маух очікує, що проект окупиться протягом 42 місяців, модель оплати він скопіював у вже існуючих провайдерів:

$50 за 50 Мбіт/с;

$75 за 250 Мбіт/с;

$99 за 500 Мбіт/с;

плата за установку — до $599;

45 центів за фут при подовженні кабелю.

Раніше писали, що жителі США самі почали будувати широкосмуговий доступ в Інтернет. В 2021 році самоуправлемие муніципальні мережі забезпечують зв'язок в 148 населених пунктах.