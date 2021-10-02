Сам себе провайдер. Американец провел собственную Интернет-сеть и подключил соседей

Местные провайдеры долго не могли обеспечить ему достойную скорость соединения, поэтому мужчина решил провести себе оптоволокно. Проект обошелся в $145 тыс.

Житель американского штата Мичиган Джаред Маух основал собственную компанию и провел оптоволокно из-за того, что ему долго не могли провести кабельный интернет. Об этом пишет издание Arstechnica.

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Мужчина живет в небольшом городке Скио и работает старшим сетевым архитектором в компании Akamai. Намучавшись с медленным интернетом, он стал сам себе провайдером, протянул оптоволокно к своему жилью, а также проложил еще около 8 километров кабелей в некоторых районах своего города и соседнего Лима.

К январю 2021 года мужчина подключил к своей сети с пропускной способностью 10 Гбит/с уже 30 домов и продолжал получать заказы. Многие жители района пользуются мобильной связью и также являются потенциальными клиентами. Он также планирует расширяться на соседние населенные пункты.

[ + – ] Джаред Маух Фото: arstechnica.com

Когда Джаред Маух переехал в свой дом в 2002 году, ему подключили линию Т1 со скоростью 1,5 Мбит/с — на тот момент это была весьма хорошее Интернет-соединение. Шло время, технологии становились все более требовательными к скорости сети, а провайдер все никак не подключал оптоволокно или кабель получше. Тогда пользователь решил взять дело в собственные руки.

Сначала он перешел к провайдеру беспроводного Интернета Comcast, который обещал обеспечить скорость около 50 Мбит/с, однако потребовал $50 000 на расширение кабельной сети до дома в Скио. Такая сумма показалась американцу просто заоблачной.

"Если бы они оценили его в $10 000, я бы выписал им чек. Это было так много — $50 000 , что заставило меня задуматься, стоит ли это того. Зачем мне платить им за расширение их сети, если я ничего не получу от этого?", — объяснил мужчина.

Около пяти лет назад мобильный оператор AT&T предложила Джареду Мауху соединение по технологии DSL (цифровая абонентская линия). Вскоре она перестала оказывать такие услуги новым клиентам и не обновила оборудование в сельских регионах до современных стандартов. Тогда-то сетевой архитектор решил сделать собственную сеть и открыть компанию под названием Washtenaw Fiber Properties LLC.

[ + – ] Конвертер, установленный на доме клиента Фото: arstechnica.com

Правительство штата Мичиган официально зарегистрировало организацию как телефонную компанию, однако Джаред Маух предоставляет исключительно интернет-связь. Он объяснил, что по документам предоставляет услуги на индивидуальной основе.

Провайдер-энтузиаст потратил $145 тыс., из которых $95 тыс. заплатил подрядчику, проложившему большую часть труб, ведь оптоволоконные линии обычно размещают под землей на глубине около двух метров, а то и глубже, чтобы обойти газовые трубы и другие коммуникации. В марте 2020 года Джаред Маух поручил подрядчику проложить два параллельных трубопровода — один с кабелями, а другой пустой, чтобы в будущем провести по нему более мощную линию или просто сдавать в аренду.

Оптоволокно предприниматель протягивал сам, используя самодельную воздуходувку из взятого в аренду компрессора и других деталей стоимостью около $50 — на рынке такая техника стоит около $26 тысяч. Еще $8 тысяч ушло на бурильную установку, которая помогла аккуратно проложить кабели под дорогами.

Маух покупает подключение к Интернету и полосу пропускания для своего интернет-провайдера у ACD.net, ближайший кабельный узел которого расположен в трех километрах от дома американца. После подключения, пропускная способность направляется к распределительной панели оптоволокна, принадлежащей предпринимателю, она действует как концентратор, обеспечивающий связь для клиентов. Он также договорился с компанией 123Net о резервном соединении, чтобы избежать сбоев.

[ + – ] Распределительная панель для оптоволокна Фото: arstechnica.com

В своем доме Джаред Маух установил маршрутизатор Arista для связи с ACD.net, терминал оптической линии Ubiquiti, сервер Intel NUC для сетевого мониторинга, построения графиков и тестирования скорости клиента, Mac Mini для резервного копирования и микрокомпьютер Raspberry Pi 4, который служит резервным DHCP-сервером. У него также есть резервный генератор для всего дома, хотя его клиенты все равно рискуют потерять связь при отключении электроэнергии.

В домах клиентов мужчина устанавливает медиаконвертер Mikrotik RBFTC11 с модулем Ubiquiti PON-to-Ethernet. Пользователи могут поставлять свои собственные роутеры или покупать их у Джареда Мауха по более высокой цене. Некоторые клиенты оплатили $5 тысяч долларов авансом, чтобы компенсировать затраты провайдера на строительство и получить бесплатный Интернет в будущем. Джаред Маух ожидает, что проект окупится в течение 42 месяцев, модель оплаты он скопировал у уже существующих провайдеров:

$50 за 50 Мбит/с;

$75 за 250 Мбит/с;

$99 за 500 Мбит/с;

плата за установку — до $599;

45 центов за фут при удлинении кабеля.

Ранее писали, что жители США сами начали строить широкополосный доступ в Интернет. В 2021 году самоуправлемые муниципальные сети обеспечивают связь в 148 населенных пунктах.