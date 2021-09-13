Бунт против техно-монополий: пользователи сами начали строить широкополосный доступ в Интернет

В США все больше сообществ разочаровываются качеством услуг в сфере телекоммуникаций, поэтому предпринимают соответствующие меры самостоятельно.

Американцы уже давно разочаровались в телекоммуникационных корпорациях, предоставляющих сервис весьма низкого качества. Данная тенденция усиливается в течение многих лет, и ее пик пришелся на 2020-й, когда в ми ре вспыхнула пандемия коронавируса. В то тяжелое время стало ясно — страна нуждается в более качественном, быстром и доступном широкополосном доступе, которого по факту нет. Однако, согласно данным Института местной самообеспеченности (ILSR), сообщества сами стали создавать точки к широкополосного доступа (ШПД) к Интернету.

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Об этом сообщает издание vice.com.

ILSR располагает базой данных и интерактивной картой, отслеживающей широкополосные сети, принадлежащие сообществам и управляемые ими. Такие сети строятся местным самоуправлением или местным кооперативом. Согласно последним данным, 83 муниципальные сети обеспечивают ШПД 148 населенных пунктов. В начале 2020-го сетей было 63. Также известно, что сегодня 57 сообществ используют свои собственные широкополосные кабельные сети, 600 сетей построены на уровне местных органов власти, а еще сотни являются региональными кооперативами.

[ + – ] Общины, организовавшие собственные точки доступа к Сети

"Исследования, проведенные Центром Интернета и общества Беркмана Кляйна при Гарвардском университете, показали, что такие сети предоставляют более быстрые и дешевые услуги, чем крупные интернет-провайдеры, такие как AT&T, Comcast, Charter и Verizon. Более того, доходы, получаемые от местных сетей, обычно остаются в местном сообществе, а местные интернет-провайдеры, как правило, несут большую ответственность перед обществом, поскольку сотрудники часто живут в сообществах, которые они обслуживают", — пишет СМИ.

"Учитывая рост спроса, который я наблюдаю сегодня, не удивлюсь, если в ближайшие 5 лет количество городских оптоволоконных сетей удвоится", — сказал Кристофер Митчелл из ILSR.

Медиа называет широкополосную связь в США "провалом рынка и правительства", и говорит, что ШПД в общинах "стала ответом широких масс".

В июне 2020 года Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) выпустило новую карту, отслеживающую как среднюю скорость ШПД, так и его доступность. Области, отмеченные красным, — это места, где скорости широкополосной связи обычно ниже базового уровня, определяемого FCC. "Это жалкие 25 Мбит/с", — пишет издание.

[ + – ] Северная Дакота сама обеспечила ШПД к Интернету

Среди всех штатов журналисты выделяют Северную Дакоту, потому что там местные компании и кооперативы, "устав от некачественного обслуживания со стороны региональной телефонной монополии, объединились, чтобы купить 68 сельских телефонных станций в 90-х годах. Благодаря этим активам они стабильно развертывали гигабитное оптоволокно почти по всей территории штата и теперь предлагают быстрый Интернет по ценам, зачастую более низким, чем в большинстве регионов США". В результате более трех четвертей сельских жителей Северной Дакоты имеют доступ к оптоволоконной широкополосной связи по сравнению с примерно 20% сельских жителей по стране. "Во многих частях страны региональные телефонные компании отказались от модернизации или ремонта своих устаревших линий DSL, часто потому, что это недостаточно прибыльно и достаточно быстро для Уолл-стрит", — резюмирует СМИ.

В ILSR отмечают, что в настоящее время сельские электрические кооперативы обслуживают 330 населенных пунктов США, 220 из которых обеспечивают оптоволоконную широкополосную связь для части или всей своей зоны обслуживания. Еще 10 сообществ обслуживаются прямыми кооперативами широкополосной связи.

"Обескураженные этой тенденцией, американские телеком-корпорации потратили годы на лоббирование государственных барьеров на пути к широкополосной связи в общинах. Согласно новому отчету, выпущенному Коалицией за выбор местного интернета (CLIC), 20 штатов приняли законы, ограничивающие широкополосную связь в общинах, часто призрачные и написанные региональными телекоммуникационными монополиями", — говорится в материале vice.com.

ILSR прогнозирует, что общее количество таких законопроектов приближается к 17, после того как Арканзас и Вашингтон ослабили свои ограничения в начале этого года. По словам президента CLIC Джима Баллера, пандемия Covid "резко подчеркнула важность доступной и надежной широкополосной связи", что привело к возросшей активности общин в данной сфере.

Данные ILSR показывают, что причина нестабильного ШПД — не в технических ограничениях и даже не в деньгах, а в региональной монополизации и коррупции на уровне штатов и на федеральном уровне. По оценкам экспертов, 83 млн американцев живут в условиях монополии на широкополосную связь, и главным монополистом является Comcast. В то же время FCC утверждает, что 14,5 млн американцев все еще не имеют доступа к широкополосной связи.

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