Бунт проти техно-монополій: користувачі самі почали створювати широкосмуговий доступ в інтернет

У США все більше спільнот розчаровуються якістю послуг у сфері телекомунікацій, тому вживають відповідних заходів самостійно.

Американці вже давно розчарувалися в телекомунікаційних корпораціях, що надають сервіс вельми низької якості. Така тенденція посилюється протягом багатьох років, і її пік припав на 2020-й, коли у світі спалахнула пандемія коронавірусу. У той важкий час стало зрозуміло — країна потребує більш якісного, швидкого і доступного широкосмугового доступу, якого по факту немає. Однак, згідно з даними Інституту місцевої самозабезпеченості (ILSR), спільноти самі стали створювати точки широкосмугового доступу (ШСД) до інтернету.

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Про це повідомляє видання vice.com.

ILSR має у своєму розпорядженні базу даних та інтерактивну карту, що відстежує широкосмугові мережі, що належать громадам і керовані ними. Такі мережі будуються місцевим самоврядуванням або місцевим кооперативом. Згідно з останніми даними, 83 муніципальні мережі забезпечують ШСД 148 населених пунктів. На початку 2020-го мереж було 63. Також відомо, що сьогодні 57 спільнот використовують свої власні широкосмугові кабельні мережі, 600 мереж побудовані на рівні місцевих органів влади, а ще сотні є регіональними кооперативами.

"Дослідження, проведені Центром інтернету і суспільства Беркмана Кляйна при Гарвардському університеті, показали, що такі мережі надають більш швидкі і дешеві послуги, ніж великі інтернет-провайдери, такі як AT & T, Comcast, Charter і Verizon. Більше того, доходи, одержувані від місцевих мереж, зазвичай залишаються в місцевому співтоваристві, а місцеві інтернет-провайдери, як правило, несуть велику відповідальність перед суспільством, оскільки співробітники часто живуть у спільнотах, які вони обслуговують", — пише ЗМІ.

"З огляду на зростання попиту, який я спостерігаю сьогодні, не здивуюся, якщо в найближчі 5 років кількість міських оптоволоконних мереж подвоїться", — сказав Крістофер Мітчелл з ILSR.

Медіа називає широкосмуговий зв'язок у США "провалом ринку та уряду", і каже, що ШСД в громадах "стала відповіддю широких мас".

У червні 2020 року Національне управління з телекомунікацій та інформації (NTIA) випустило нову карту, яка відстежує як середню швидкість ШСД, так і його доступність. Місця, відмічені червоним, — це там, де швидкість широкосмугового зв'язку зазвичай нижча за базовий рівень, що визначається FCC. "Це жалюгідні 25 Мбіт/с", — пише видання.

Серед усіх штатів журналісти виділяють Північну Дакоту, тому що там місцеві компанії і кооперативи, "втомившись від неякісного обслуговування з боку регіональної телефонної монополії, об'єдналися, щоб придбати 68 сільських телефонних станцій у 90-х роках. Завдяки цим активам вони стабільно розгортали гігабітне оптоволокно майже по всій території штату і тепер пропонують швидкий інтернет за цінами, часто більш низькими, ніж у більшості регіонів США". У результаті понад три чверті сільських жителів Північної Дакоти мають доступ до оптоволоконного широкосмугового зв'язку порівняно з приблизно 20% сільських жителів по країні. "У багатьох частинах країни регіональні телефонні компанії відмовилися від модернізації або ремонту своїх застарілих ліній DSL, часто тому, що це недостатньо прибутково і досить швидко для Волл-стріт", — резюмує ЗМІ.

У ILSR зазначають, що наразі сільські електричні кооперативи обслуговують 330 населених пунктів США, 220 з яких забезпечують оптоволоконний широкосмуговий зв'язок для частини або всієї своєї зони обслуговування. Ще 10 спільнот обслуговуються прямими кооперативами широкосмугового зв'язку.

"Збентежені цією тенденцією, американські телеком-корпорації витратили роки на лобіювання державних бар'єрів на шляху до широкосмугового зв'язку в громадах. Відповідно до нового звіту, випущеного Коаліцією за вибір місцевого інтернету (CLIC), 20 штатів ухвалили закони, що обмежують широкосмуговий зв'язок у громадах, часто примарні і написані регіональними телекомунікаційними монополіями", — йдеться в матеріалі vice.com.

ILSR прогнозує, що загальна кількість таких законопроектів наближається до 17, після того як Арканзас і Вашингтон послабили свої обмеження на початку цього року. За словами президента CLIC Джима Баллера, пандемія Covid "різко підкреслила важливість доступного і надійного широкосмугового зв'язку", що призвело до збільшеної активності громад у цій сфері.

Дані ILSR показують, що причина нестабільного ШСД — не в технічних обмеженнях і навіть не в грошах, а в регіональній монополізації і корупції на рівні штатів і на федеральному рівні. За оцінками експертів, 83 млн американців живуть в умовах монополії на широкосмуговий зв'язок, і головним монополістом є Comcast. У той же час FCC стверджує, що 14,5 млн американців усе ще не мають доступу до широкосмугового зв'язку.

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