Прощай, BigTech! Користувачі масово переходять на саморобні й дешеві інтернет-сервери

Обладнання коштує всього $10, а софт можна скачати легально і безкоштовно. Така система забезпечує велику швидкість і надійний захист даних.

Користувачі масово переходять на саморобні сервери, щоб уникнути цензури і жорсткого контролю з боку великих хостингових компаній.

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Про це пише видання Motherboard.

На тлі кількох скандалів із витоком даних, таких як випадок з Cambridge Analytica (нагадаємо: за версією слідства, консалтингова компанія Cambridge Analytica незаконно отримала доступ до даних 87 млн користувачів соцмережі. Федеральна торгова комісія США зажадала виплати штрафу в $5 млрд, ще $100 тис. довелося виплатити Комісії з цінних паперів і бірж, — ред.), технічно підковані люди вирішили убезпечити себе і своїх близьких. Останнім часом широку популярність надбав рух Self-hosting (самостійний хостинг), коли ентузіасти запускають сервери на саморобному обладнанні прямо у себе вдома.

На зорі розвитку Інтернету у кожної компанії, організації або дослідницької лабораторії був свій окремий куточок у Всесвітній павутині, тепер же мережу фактично контролюють великі корпорації, іменованих великою п'ятіркою або Big Tech: Amazon, Apple, Google (Alphabet), Facebook і Microsoft. Ні для кого не секрет, що ці компанії постійно збирають інформацію про користувачів і використовують її для своєї вигоди, зокрема, для розміщення таргетованої реклами.

"Моєю першою реальною причиною для вивчення WordPress і самостійного хостингу був запуск подкасту. Я швидко зрозумів обмеження так званих "необмежених" облікових записів, які рекламувалися в більшості планів загального хостингу. Це дослідження привело до реалістичніших очікувань щодо розміщення контенту, над яким я мав більший контроль", — розповів KmisterK, модератор спільноти r/selfhosted на форумі Reddit.

Це дозволяє не тільки економити гроші на послугах великих компаній, але ще й забезпечує більшу свободу дій, зокрема, самостійно встановлювати і контролювати програмне забезпечення. Багато програм для хостингу інтернет-ресурсів розміщені у вільному доступі на Github, а обладнання можна зібрати приблизно за $5 — $10 за допомогою одноплатних комп'ютерів розміром із кредитну картку. Суспільний інтерес до цієї сфери стрімко зростає, і тільки співтовариство r/selfhosted зараз налічує 136 тис. користувачів.

[ + – ] Сервер Джона Касею Фото: Vice

Користувач на ім'я Едвард став співавтором популярного списку софту для самостійного хостингу. Він поділився, що перейшов на нього через повільну швидкість з'єднання і бажання контролювати свої власні дані. За його спостереженнями, люди дуже бояться за свою конфіденційність, проте ні закони, ні комерційний хостинг не може повністю вирішити проблеми і убезпечити користувачів.

Аналітик Motherboard Джон Кехаяс розповів, що створив у себе вдома власний сервер на основі мінікомп'ютера Raspberry Pi для запису телепередач і зберігання медіафайлів. Раніше він платив хмарному сервісу Dropbox, але згодом перейшов на безкоштовну альтернативу з відкритим кодом під назвою Syncthing.

"Хоча я був задоволений Dropbox вже багато років, я платив більше, ніж мені потрібно, і зіткнувся з проблемами зі швидкістю синхронізації. З новим Raspberry Pi як центрального сервера у мене було більше контролю над тим, що синхронізується з різними пристроями, я не турбувався про будь-які обмеження сховища і, звичайно ж, вищу швидкість передачі", — пояснив свій вибір журналіст.

Як виявилося, домашній сервер зручно використовувати для зберігання фотографій, створення чатів, закладок, RSS-рідерів та багато чого іншого. Є також альтернативні соціальні мережі, такі як Mastodon і PixelFed — їх можна розмістити в приватній мережі і безпосередньо зв'язуватися з користувачами по всьому світу.

Головна проблема полягає в тому, що запуск саморобного сервера вимагає певних технічних знань і навичок. Через це кількість ентузіастів завжди буде занадто маленькою, щоб всерйоз конкурувати з гігантами BigTech.

Раніше ми повідомляли про те, що соціальна мережа Facebook збирає дані навіть про тих людей, які в ній не зареєстровані.