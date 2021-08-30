Facebook стежить за вами, навіть якщо ви ним не користуєтесь: 6 способів заборонити соцмережі це робити

Виявляється, Facebook збирає дані про людей, які зареєструвалися в додатку, але не користуються ним. І збирає ще більше даних про тих, хто користується. Але такому стеженню можна протистояти.

Нещодавно Джеффрі А. Фаулер, колумніст The Washington Post, розповів у своєму матеріалі історію мешканки Окленда (США), яка давно зареєструвалася в Facebook, потім благополучно про це забула і багато років не користувалася додатком. Але яке ж було її здивування, коли вона зайшла в свій аккаунт, через 8 років після першого відвідування, і побачила, що весь цей час соцмережа збирала дані про неї. Facebook знав, які подарунки вона купила родичам на минуле Різдво, де вона працює і клієнтом якого банку є і навіть те, якому бренду нижньої білизни надаэ перевагу. Користувачка розхвилювалася, відчувши себе об'єктом стеження, і, звичайно, дуже засмутилася. Після цього Фаулер написав ще одну колонку для тих, кому не подобається надмірна увага соцмереж, де пояснив, як цьому можна перешкоджати.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Facebook заявляє, що не активує мікрофони на наших смартфонах, але відстежує наші дії за допомогою інших додатків, сайтів і навіть реальних магазинів. Такий обсяг даних дозволяє максимально точно зорієнтувати рекламу особисто для кожного. Facebook може збирати дані про вас, навіть якщо ви перестаєте використовувати його протягом тривалого часу. Не дайте себе обдурити і Instagram, адже цей сервіс належить Facebook і виконує ті ж функції", — пише колумніст The Washington Post.

Автор опитав кількох експертів з кібербезпеки, які працюють в таких компаніях, як Electronic Frontier Foundation, Disconnect і Jumbo Privacy, щоб дізнатися, як користувачі можуть протистояти стеженню. У підсумку він визначив 6 способів — від радикальних до найбільш м'яких.

Просто підіть з Facebook і Instagram

Це радикальний метод. При спробі видалити аккаунти, соцмережі буквально благатимуть вас залишитися, вони будуть пропонувати тимчасову "деактивацію" вашого облікового запису. Але якщо ви налаштовані рішуче, то, щоб повністю видалити свій обліковий запис Facebook:

Авторизуйтесь у Facebook, перейдіть за цим посиланням у браузері.

Виберіть "Видалити обліковий запис назавжди", потім натисніть "Продовжити видалення облікового запису".

Перш ніж видалити обліковий запис, ви можете завантажити копію даних. Скористайтеся цією посиланням.

Натисніть "Видалити обліковий запис", введіть свій пароль.

Щоб вийти з Instagram:

Авторизуйтесь, перейдіть за посиланням у веб-браузері.

Виберіть причину, чому хочете видалити акаунт.

Натисніть "Видалити".

"Не дивлячись на свою радикальність, цей метод на 100% від стеження з боку Facebook все одно вас не захистить — компанія як і раніше отримує і збирає дані про людей, у яких немає облікових записів. Єдиний спосіб дізнатися, що він знає про вас, — це зберегти обліковий запис", — пише Фаулер.

[ + – ] Експерти з кібербезпеки рекомендують користуватися соцмережею не через додаток, а через браузер Фото: unsplash.com

Змініть налаштування конфіденційності в Facebook

"У Facebook багато налаштувань працюють за замовчуванням, але ви можете це змінити. Але найважливіший елемент боротьби з відстеженням — це активність поза соцмережею", — упевнений Джеффрі.

Дізнатися про вашу активність поза Facebook ви можете, перейшовши за посиланням. Там показані програми та сайти, завдяки яким соцмережа відстежує вас.

Натисніть "Додаткові параметри", потім "Управління майбутніми діями", потім вимкніть параметр "Майбутні дії поза Facebook".

Варто змінити налаштування, яка дає Facebook дозвіл на підключення до інших додатків і веб-сайтів. Зміна цього параметра не дозволить вам входити в додатки, у яких ви використовували Facebook для налаштування свого облікового запису. Для цього:

Перейдіть на сторінку налаштувань додатків і сайтів за посиланням.

Натисніть "Відключити" поруч з додатками, сайтами та іграми.

Обмежте функцію відстеження в додатках на смартфоні

Починаючи з весни 2021 року Apple дозволила власникам iPhone обмежувати збір даних різними додатками. Тепер кожен додаток зобов'язаний запрошувати дозвіл у користувачів індивідуально, але можна все налаштувати наступним чином (для iPhone і iPad):

Відкрийте "Налаштування", потім "Конфіденційність", а потім — "Відстеження".

Переконайтеся, що параметр "Дозволити додаткам запитувати відстеження" відключений. На позначення цього віртуальна кнопка повинна знаходитися зліва і не світитися зеленим.

Google заявила, що скоро аналогічна функція з'явиться і для Android. А поки її немає, в налаштуваннях конфіденційності на Android-фоні знайдіть параметр, що дозволяє відмовитися від персоналізації реклами. (До початку 2022 роки ви зможете використовувати цей параметр у будь-якому додатку Android, який надійшов із магазину Google Play, незалежно від версії Android).

[ + – ] У браузер можна вбудувати розширення, що забезпечує конфіденційність Фото: bigmir.net

Оптимізуйте браузер

Найпопулярніший браузер, Google Chrome, не заважає Facebook, як і багатьом іншим компаніям, відстежувати, які веб-сторінки ви переглядаєте. Але можна встановити розширення, що забезпечують конфіденційність, типу Privacy Badger або DuckDuckGo.

Браузер Firefox за замовчуванням бореться з деякими формами відстеження веб-сайтів. Щоб підвищити рівень захисту, Mozilla створила спеціальне розширення під назвою Facebook Container. Воно поміщає Facebook у спеціальну віртуальну вкладку, де він взагалі не може взаємодіяти з іншими веб-сайтами.

Браузери Brave, Safari від Apple і останній Edge від Microsoft за замовчуванням забороняють збір даних.

Заблокуйте більше трекерів додатків

Сервіси Lockdown Privacy і Disconnect Privacy Pro дозволяють власникам iPhone блокувати трекери додатків, включаючи ті, які можуть працювати в інтересах Facebook (трекери — аналітичні системи мобільних додатків, що дозволяють відслідковувати джерело установок, — ред.).

На жаль, Google не пустила подібні трекери-блокувальники в свій Play Store для телефонів Android. Однак можна вчинити так: користуватися соцмережею не через додаток, а через браузер, де заздалегідь встановлено розширення для забезпечення конфедінціальності.

Не розкривайте адреси електронної пошти

Facebook отримує інформацію про вас ще одним способом — коли інші компанії пересилають соцмережі ваш е-мейл (або номер телефону). Потім Facebook зіставляє цю інформацію з обліковим записом, пов'язаним з цією адресою електронної пошти. Тому користуйтеся іншим е-мейлом, а не тим, який вводили при реєстрації. Або для реєстрації в соцмережі створіть одноразовий мейл.

Пропонуємо Вам ознайомитися з нашим матеріалом про введення в Україні так званого реєстру заборонених сайтів.