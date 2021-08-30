Facebook следит за вами, даже если вы им не пользуетесь: 6 способов запретить соцсети это делать

Оказывается, Facebook собирает данные о людях, которые зарегистрировались в приложении, но не пользуются им. И собирает еще больше данных о тех, кто пользуется. Но такой слежке можно противостоять.

Недавно Джеффри А. Фаулер, колумнист The Washington Post, рассказал в своем материале историю жительницы Окленда (США), которая давно зарегистрировалась в Facebook, потом благополучно об этом забыла и многие годы не пользовалась приложением. Но каково же было ее удивление, когда она зашла в свой аккаунт, спустя 8 лет после первого посещения, и увидела, что все это время соцсеть собирала данные о ней. Facebook знал, какие подарки она купила родственникам на прошлое рождество, где она работает и клиентом какого банка является, и даже то, какой бренд нижнего белья предпочитает. Пользовательница разволновалась, почувствовав себя объектом слежки, и, конечно, очень расстроилась. После этого Фаулер написал еще одну колонку для тех, кому не нравится чрезмерное внимание соцсетей, где объяснил, как этому можно препятствовать.

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"Facebook заявляет, что не активирует микрофоны на наших смартфонах, но отслеживает наши действия при помощи других приложений, сайтов и ​​даже реальных магазинов. Такой объем данных позволяет максимально точно таргетировать рекламу лично для каждого. Facebook может собирать данные о вас, даже если вы перестаете использовать его в течение длительного времени. Не дайте себя обмануть и Instagram, ведь этот сервис принадлежит Facebook и выполняет те же функции", — пишет колумнист The Washington Post.

Автор опросил нескольких экспертов по кибербезопасности, работающих в таких компаниях, как Electronic Frontier Foundation, Disconnect и Jumbo Privacy, чтобы узнать, как пользователи могут противостоять слежке. В итоге, он определил 6 способов — от радикальных до наиболее мягких.

Просто удалитесь из Facebook и Instagram

Это радикальный метод. При попытке удалить аккаунты, соцсети буквально будут умолять вас остаться, они будут предлагать временную "деактивацию" вашей учетки. Но если вы настроены решительно, то

чтобы полностью удалить свою учетную запись Facebook:

Авторизуйтесь в Facebook, перейдите по этой ссылке в браузере.

Выберите "Удалить учетную запись навсегда", затем нажмите "Продолжить удаление учетной записи".

Прежде чем удалить учетку, вы можете загрузить копию данных. Воспользуйтесь этой ссылкой.

Нажмите "Удалить учетную запись", введите свой пароль.

Чтобы выйти из Instagram:

Авторизуйтесь, перейдите по ссылке в веб-браузере.

Выберите причину, по которой хотите удалить аккаунт.

Нажмите "Удалить".

"Несмотря на свою радикальность, данный метод на 100% от слежки со стороны Facebook все равной вас не защитит — компания по-прежнему получает и собирает данные о людях, у которых нет учетных записей. Единственный способ узнать, что он знает о вас, — это сохранить учетную запись", — пишет Фаулер.

[ + – ] Эксперты по кибербезопасности рекомендуют пользоваться соцсетью не через приложение, а через браузер Фото: unsplash.com

Измените настройки конфиденциальности в Facebook

"У Facebook многие настройки работают по умолчанию, но вы можете это изменить. Но самый важный элемент борьбы с отслеживанием — это активность вне соцсети", — уверен Джеффри.

Узнать о вашей активности вне Facebook вы можете, перейдя по ссылке. Там показаны приложения и сайты, благодаря которым соцсеть отслеживает вас.

Нажмите "Дополнительные параметры", затем "Управление будущими действиями", затем отключите параметр "Будущие действия вне Facebook".

Стоит изменить настройку, которая дает Facebook разрешение на подключение к другим приложениям и веб-сайтам. Изменение этого параметра не позволит вам входить в приложения, в которых вы использовали Facebook для настройки своей учетной записи. Для этого:

Перейдите на страницу настроек приложений и сайтов по ссылке.

Нажмите "Отключить" рядом с приложениями, сайтами и играми.

Ограничьте функцию отслеживание в приложениях на смартфоне

Начиная с весны 2021 года Apple разрешила владельцам iPhone ограничивать сбор данных разными приложениями. Теперь каждое приложение обязано запрашивать разрешение у пользователей индивидуально, но можно все настроить следующим образом (для iPhone и iPad):

Откройте "Настройки", затем "Конфиденциальность", а затем — "Отслеживание".

Убедитесь, что параметр "Разрешить приложениям запрашивать отслеживание" отключен. Чтобы обозначить это, виртуальная кнопка должна находиться слева и не светиться зеленым.

Google заявила, что скоро аналогичная функция появится и для Android. А пока ее нет, в настройках конфиденциальности на Android-фоне найдите параметр, позволяющий отказаться от персонализации рекламы. (К началу 2022 года вы сможете использовать этот параметр в любом приложении Android, которое поступило из магазина Google Play, независимо от версии Android).

[ + – ] В браузер можно встроить расширение, обеспечивающее конфиденциальность Фото: bigmir.net

Оптимизируйте браузер

Самый популярный браузер, Google Chrome, не мешает Facebook, как и многим другим компаниям, отслеживать, какие веб-страницы вы просматриваете. Но можно установить расширения, обеспечивающие конфиденциальность, типа Privacy Badger или DuckDuckGo.

Браузер Firefox по умолчанию борется с некоторыми формами отслеживания веб-сайтов. Чтобы повысить уровень защиты, Mozilla создала специальное расширение под названием Facebook Container. Оно помещает Facebook в специальную виртуальную вкладку, где он вообще не может взаимодействовать с другими веб-сайтами.

Браузеры Brave, Safari от Apple и последний Edge от Microsoft по умолчанию запрещают сбор данных.

Заблокируйте больше трекеров приложений

Сервисы Lockdown Privacy и Disconnect Privacy Pro позволяют владельцам iPhone блокировать трекеры приложений, включая те, которые могут работать в интересах Facebook (трекеры — аналитические системы мобильных приложений, позволяющие отслеживать источник установок, — ред.).

К сожалению, Google не пустила подобные трекеры-блокировщики в свой Play Store для телефонов Android. Однако можно поступить так: пользоваться соцсетью не через приложение, а через браузер, где заранее установлено расширение для обеспечения конфединциальности.

Не раскрывайте адрес электронной почты

Facebook получает информацию о вас еще одним способом, — когда другие компании пересылают соцсети ваш е-мейл (или номер телефона). Затем Facebook сопоставляет эту информацию с учетной записью, связанной с этим адресом электронной почты. Поэтому пользуйтесь другим е-мейлом, а не тем, который вводили при регистрации. Либо для регистрации в соцсети создайте одноразовый мейл.

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