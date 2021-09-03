Прощай, BigTech! Пользователи массово переходят на самодельные и дешевые интернет-серверы

Оборудование стоит всего $10, а софт можно скачать легально и бесплатно. Такая система обеспечивает большую скорость и надежную защиту данных.

Пользователи массово переходят на самодельные серверы, чтобы избежать цензуры и жесткого контроля со стороны крупных хостинговых компаний.

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Об этом пишет издание Motherboard.

На фоне нескольких скандалов с утечкой данных, таких как случай с Cambridge Analytica (напомним: по версии следствия, консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным 87 млн пользователей соцсети. Федеральная торговая комиссия США потребовала выплаты штрафа в $5 млрд, еще $100 тыс. пришлось выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам, — ред.), технически подкованные люди решили обезопасить себя и своих близких. В последнее время широкую популярность приобрело движение Self-hosting (самостоятельный хостинг), когда энтузиасты запускают серверы на самодельном оборудовании прямо у себя дома.

На заре развития Интернета у каждой компании, организации или исследовательской лаборатории был свой отдельный уголок во Всемирной паутине, теперь же Сеть фактически контролируют крупные корпорации, именуемых большой пятеркой или Big Tech: Amazon, Apple, Google (Alphabet), Facebook и Microsoft. Ни для кого не секрет, что эти компании постоянно собирают информацию о пользователях и используют ее для своей выгоды, в частности, для размещения таргетированной рекламы.

"Моей первой реальной причиной для изучения WordPress и самостоятельного хостинга был запуск подкаста. Я быстро понял ограничения так называемых "неограниченных" учетных записей, которые рекламировались в большинстве планов общего хостинга. Это исследование привело к более реалистичным ожиданиям в отношении размещения контента, над которым я имел больший контроль", — рассказал KmisterK, модератор сообщества "r/selfhosted" на форуме Reddit.

Это позволяет не только экономить деньги на услугах крупных компаний, но еще и обеспечивает большую свободу действий, в частности, самостоятельно устанавливать и контролировать программное обеспечение. Многие программы для хостинга интернет-ресурсов размещены в свободном доступе на Github, а оборудование можно собрать примерно за $5-$10 при помощи одноплатных компьютеров размером с кредитную карточку. Общественный интерес к этой сфере стремительно растет, и только сообщество "r/selfhosted" сейчас насчитывает 136 тыс. пользователей.

[ + – ] Сервер Джона Касейи Фото: Vice

Пользователь по имени Эдвард стал соавтором популярного списка софта для самостоятельного хостинга. Он поделился, что перешел на него из-за медленной скорости соединения и желания контролировать свои собственные данные. По его наблюдениям, люди очень боятся за свою конфиденциальность, однако ни законы, ни коммерческий хостинг не может полностью решить проблемы и обезопасить пользователей.

Аналитик Motherboard Джон Кехайас рассказал, что создал у себя дома собственный сервер на основе мини-компьютера Raspberry Pi для записи телепередач и хранения медиафайлов. Ранее он платил облачному сервису Dropbox, но со временем перешел на бесплатную альтернативу с открытым кодом под названием Syncthing.

"Хотя я был доволен Dropbox уже много лет, я платил больше, чем мне нужно, и столкнулся с проблемами со скоростью синхронизации. С новым Raspberry Pi в качестве центрального сервера у меня было больше контроля над тем, что синхронизируется с разными устройствами, я не беспокоился о каких-либо ограничениях хранилища и, конечно же, более высокой скорости передачи", — объяснил свой выбор журналист.

Как оказалось, домашний сервер удобно использовать для хранения фотографий, создания чатов, закладок, RSS-ридеров и многое другое. Есть также альтернативные социальные сети, такие как Mastodon и PixelFed — их можно разместить в частной сети и напрямую связываться с пользователями по всему миру.

Главная проблема заключается в том, что запуск самодельного сервера требует определенных технических знаний и навыков. Из-за этого количество энтузиастов всегда будет слишком маленьким, чтобы всерьез конкурировать с гигантами BigTech.

Ранее мы сообщали о том, что социальная сеть Facebook собирает данные даже о тех людях, которые в ней не зарегистрированы.