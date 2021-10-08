Из проводов и палок: в США тестируют самодельный Интернет, независимый от властей

Американские активисты рассчитывают, что систему можно будет быстро развернуть на столбах и деревьях в случае неожиданного отключения Глобальной сети во время акций, митингов или экстремальных ситуаций.

Проект The Mycelium Mesh тестирует в США самодельную интернет-сеть.

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Подробности стали известны изданию Motherboard.

Разработчики планируют предоставить пользователям децентрализованную и автономную ячеистую сеть, которую можно использовать для обмена текстовыми сообщениями в случае отключения глобального Интернета. Она станет альтернативным средством связи, если власти отключат обычное соединение в связи с политическими протестами или коммуникации будут повреждены в результате природных или техногенных катастроф. Во время испытаний в Атланте, штат Джорджия, участникам удалось обменяться сообщениями на расстоянии в 20 км.

"Сеть, которую мы все используем, будет работать нормально в 99,9% случаев. Но когда этого не происходит, это большая проблема. Контроль властей над нашими коммуникациями полностью предопределяет все наши действия, а значит — и наше будущее. В итоге люди не могут изменить ситуацию даже решительным и радикальным путем", — прокомментировал организатор проекта Марлон Каутц.

Проект Mycelium Mesh имеет цель устранить риск отключения при помощи системы, которую активисты смогут быстро устанавливать на деревьях, столбах, зданиях и других подходящих объектах. Узлы можно самостоятельно собрать из дешевых материалов и оснастить самодельными батареями, чтобы сделать независимыми от электросетей. Работу системы обеспечивает компьютерная модель с открытым исходным кодом. В дальнейшем программисты собираются внедрить механизм шифрования сообщений.

[ + – ] Установка узла для самодельного Интернета в США Фото: Vice

Ячеистая сеть распределяется между разными узлами (нодами) и не зависит от центральных интернет-провайдеров. Некоммерческие организации все чаще предлагают такой метод связи, устанавливая сетевое оборудование в домах, а затем подключая его к обычному Интернету через "суперузлы". Летом 2020 года такую сеть запустили в лагере у мэрии Нью-Йорка во время протестов против жестокости со стороны полицейских. В теории, представители власти могут отключать некоммерческие узлы, врываясь в дома протестующих.

По данным Motherboard, в 2011 году полиция отключила беспроводную сеть на железной дороге в Сан-Франциско, чтобы предотвратить протесты против убийства Оскара Гранта и Чарльза Хилла. В 2016 году сообщество Water Protectors в Стэндинг-Рок заявило о перебоях в работе мобильной связи: часто протестующие не могли загрузить видео, использовать соцсети и вести прямые трансляции. В феврале 2021 года военные Мьянмы отключили телекоммуникации и Wi-Fi практически по всей стране.

Как подсчитала исследовательская компания Top10VPN, с 2019 года 45 стран отключали Интернет 239 раз.

"Отключение Интернета не происходит в ситуации, когда все идет хорошо. Они подавляют протесты, убивают мирных жителей. Вы живете в страхе, что ночью с вами что-то может случиться. И вы думаете: если нет интернета, вы не можете разговаривать со своими друзьями или коллегами о том, что происходит", — отметил правозащитник из Мьянмы.

Ранее писали, что житель США провел собственную оптоволоконную Интернет-сеть, не дождавшись провайдеров. Он протянул кабели, потратив $145 тыс. и решил подключать соседей на рыночных условиях.

Тем временем, в странах Азии собираются запустить частный 5G-интернет. Тайваньская компания Pegatron объединилась с Microsoft, чтобы выпускать мобильные базовые станции, способные обеспечить автономную сеть на небольшой территории.