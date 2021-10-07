Cетевая независимость: в странах Азии собираются запустить частный 5G-интернет

Базовые станции обеспечат безопасную выделенную сеть частному бизнесу, медучреждениям, предприятиям, крупным ритейлерам, которые захотят обзавестись "своим собственным" Интернетом.

Одна из крупнейших компаний по сборке iPhone, Pegatron, объединилась с Microsoft для создания частных 5G-cетей.

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Об этом пишет издание Nikkei Asia.

Как анонимно рассказал один из сотрудников, тайваньская Pegatron решила выйти из тени гиганта Apple, поскольку считает, что индустрия смартфонов достигла своего пика и практически перестала развиваться. Руководство компании увидело большие перспективы в запуске выделенных мобильных сетей 5G и выделило $36 млн на инвестиции в этой сфере.

В отличии от общедоступных сетей, частные имеют меньшее покрытие, а потому требуют меньше ресурсов. Такие сети можно настраивать для использования на определенной территории, к примеру, на заводах, в частных заведениях или больницах.

На прошлой неделе Pegatron и Microsoft запустили новый проект после почти трех лет разработки. Представители компаний заявили, что планируют выпускать базовые мобильные станции, которые будут подключаться к низкоорбитальным спутникам и раздавать 5G-интернет в экстремальных случаях, когда обычная связь недоступна, например во время землетрясений.

Pegatron уже использует выделенную 5G-cеть на собственном предприятии Xindian в Тайбэе и готовится к пилотному запуску локальной сети в своей штаб-квартире в Токио. Компания рассчитывает таким образом продемонстрировать возможности своей технологии и привлечь клиентов со всего мира.

Для работы сетей 4G поставщики, такие как Huawei или Ericsson, объединяют базовые станции с собственным оборудованием радиодоступа (RAN), которое позволяет передавать данные на мобильные устройства. Технология не позволяет сетевым операторам свободно настраивать свои сети или выбирать провайдеров, однако в случае с 5G даже правительства требуют внедрить стандарты открытого доступа для оборудования RAN, которые позволят зайти на рынок даже небольшим предприятиям.

Сотрудник Тайваньского института экономических исследований Чу Ши-Вань обратил внимание, что США стремится ограничить влияние китайских поставщиков на рынке 5G-технологий. Такую политику разделяют Google, Microsoft и IBM, а также некоторые компании из Японии, Южной Кореи и Тайваня. В итоге, мелкие американские операторы оказались под давлением Федеральной комиссии по связи, требующей заменить оборудование производства Huawei или ZTE. Великобритания также планирует отказаться от оборудования Huawei к 2027 году.

Новые игроки, такие как Pegatron, видят хорошую возможность для освоения технологий 5G, ведь многие страны пока находятся на ранних этапах создания инфраструктуры. Одновременно с этим многие компании пытаются запустить частные сети для более безопасной передачи данных, среди них и крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

"Мы видим, что все больше европейских и американских операторов связи, таких как Vodafone, в этом году начинают пилотные запуски частных сетей 5G с открытой RAN в небольших местах, таких как фермы. Тенденция вполне очевидна, поскольку в целом рынок открытых сетей RAN становится все сильнее и, вероятно, расширится в следующем году и далее, что для таких новичков, как Pegatron, хорошо, когда они занимают место в цепочках поставок", — отметил Чу Ши-Вань.

Ранее писали, что Министерство обороны Литвы посоветовало гражданам выбросить китайские смартфоны. Специалисты по кибербезопасности пришли к выводу, что телефон Xiaomi Mi 10T 5G может незаметно отсеивать контент "демократического характера".