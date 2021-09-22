Министерство обороны Литвы посоветовало людям "выбросить свои китайские смартфоны"

Ведомство ознакомилось с отчетом Национального центра кибербезопасности Литвы и сделало выводы. В документе сказано, что смартфон Xiaomi Mi 10T 5G может цензурировать контент "демократического характера".

Сотрудники Национального центра кибербезопасности Литвы (NCSC) выяснили, что модель Mi 10T 5G от производителя Xiaomi способна обнаруживать и подвергать цензуре такие фразы, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" и "движение за демократию".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Об этом сообщает издание euronews.com.

"В отчете NCSC говорится, что предустановленные на телефоне приложения, такие как интернет-браузер Mi, периодически получают списки запрещенных слов, и фраз, составленный по инициативе Xiaomi. По заявлению NCSC, хотя эта функция отключена на телефонах, продаваемых в Европе, ее можно активировать и без ведома пользователя", — пишет издание.

"Мы обнаружили, что в телефонах Xiaomi, продаваемых в Литве, была отключена функция фильтрации контента, и контент не подвергался цензуре, но списки подлежащих цензурированию ключевых слов по-прежнему периодически отправлялись", — сказал в своем заявлении руководитель отдела инноваций NCSC Татувидас Бакшис. "Устройство технически позволяет активировать функции удаленно в любое время без разрешения пользователя и цензурировать загруженный контент".

На презентации отчета NCSC заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс заявил журналистам, что потребители не должны покупать телефоны китайских производителей.

[ + – ] Тот самый смартфон Mi 10T 5G

"Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавляться от уже приобретенных", — сказал он.

Встроенный браузер Xiaomi также подвергся критике со стороны службы кибербезопасности Литвы за сбор "лишних" пользовательских данных, их шифрование и отправку на сервер в Сингапуре, где не работают правила GDPR ЕС.

В NCSC проверили и другие аппараты — Huawei P40 5G и OnePlus 8T 5G. Эксперты пришли к выводу, что магазин приложений Huawei, AppGallery, представляет угрозу безопасности для пользователей, автоматически перенаправляя поисковые запросы в сторонние магазины приложений, в которых, как известно, размещаются вредоносные программы. А вот в OnePlus не было обнаружено никаких недостатков безопасности.

"Xiaomi не ответила на запрос информационного агентства Reuters о комментарии. Представитель Huawei заявил, что телефоны компании не отправляют пользовательские данные во внешние сети", — сообщает СМИ и добавляет, что отношения Литвы и Китая в последние месяцы обострились из-за того, что официальная Литва разрешила Тайваню де-факто открыть посольство в Вильнюсе.

Дипломаты обычно называют Тайвань "Китайским Тайбэем", чтобы не рассердить Пекин, который считает остров мятежной, отколовшейся провинцией КНР. Но в Литве пошли на такой рискованный шаг, в результате Китай отозвал своего посла в Литве.

Министерство иностранных дел Литвы ранее сообщало Euronews Next, что стремится к "более тесным экономическим, торговым, культурным и академическим отношениям" с Тайванем. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержали Литву в ее споре с Китаем.

"Мы выступаем против экономического принуждения, в том числе со стороны Китая. И мы решительно выступаем за демократию, в том числе в Беларуси, где мы очень много работаем вместе", — сказал он.

Ранее мы сообщали о том, что китайский бренд Xiaomi сняла блокировку со своих смартфонов на территории оккупированного Крыма и нескольких других стран.